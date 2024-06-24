Iğdır'daki yayla saldırısında ağır yaralanan kişi saldırı anlarını anlattı - Son Dakika
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Yerel

Iğdır'daki yayla saldırısında ağır yaralanan kişi saldırı anlarını anlattı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Karabulak ile Abbasgöl köyü arasında yaşanan yayla sorununda ağır yaralanan Şevket Atar, saldırı anını anlattı. Karabulak köyüne ait konvoy, mahkeme kararına rağmen kolluk kuvvetlerinin nezaretinde yaylaya doğru ilerlerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1'i ağır olmak üzere toplam 20 kişi yaralanmıştı. Atar, saldırı anında yaşadıklarını detaylı bir şekilde anlattı.

24.06.2024 21:42
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Iğdır'daki yayla saldırısında ağır yaralanan kişi saldırı anlarını anlattı

IĞDIR - Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Karabulak köyü ile Abbasgöl köyü arasında yaşanan yayla sorununda ağır yaralanan Şevket Atar saldırı anını anlattı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Karabulak ile Abbasgöl köyü arasında yıllardır devam eden yayla meselesi bu sene yine kavgaya dönüştü. 3 gün önce edinilen bilgiye göre aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu Karabulak köyüne ait konvoy, mahkeme kararına rağmen kolluk kuvvetlerinin nezaretinde yaylaya doğru ilerlerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1'i ağır olmak üzere toplam 20 kişi yaralanmıştı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Şevket Atar, saldırı anını anlattı. Yaşanan saldırı da sol gözünü kaybeden Atar; "Biz yayla için Abbasgöl'e gittik. Abbasgöl'de askerler bizim yolumuzu kestiler. Dediler koyunlar yaylada var. Askerler gidip koyunları geri çevirecek. Sonra gidersiniz biraz durduk tamam dedik. Biraz durduk sonra sizler gidebilirsiniz dediler. Sonra biz geldik baktık asker yok. Traktörün üzerinde birkaç tane çocuk vardı. Çocukları traktörden indirdim baktım biri bana kurşun sıktı. Birisini tanıdım birisini tanımadım. O esnada bir tane siren sesi gelen araç geldi. Asker mi polis mi bilemedim. Baktım bu sefer de onlara keleş ile ateş açtılar" dedi.

Kaynak: İHA

Tuzluca, Iğdır, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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