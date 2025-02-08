Iğdır FK, Pendikspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Iğdır FK, Pendikspor'u 1-0 Mağlup Etti

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Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'de Pendikspor'u 1-0 yenerek galibiyet elde etti, teknik direktörler değerlendirdi.

08.02.2025 18:26
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- Iğdır FK - Pendikspor maçının ardından

IĞDIR - Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında oynanan Iğdır FK-Pendikspor maçının ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Iğdır FK, evinde karşılaştığı Pendikspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, açıklamalarda bulundu. Çavuş, hedeflerine ulaşmak için çalıştıklarını belirterek, "İlk geldiğim zaman oyuncu grubuma da bahsettim. Bizim takımımızın kalitesi, içerideki oyuncuların karakterleri burada bulunmayı hak etmiyor. Zaman içerisinde ufak tefek problemler yaşanmasından kaynaklı bunlar oluşmuş fakat şimdi ayağa kalkma vakti. Oyuncu grubumla beraber bu takımı gerçekten istenilen, hedeflenen yere ulaştırmaya çalışacağız" dedi.

"Çok güzel bir galibiyet aldık"

Oyuncularını tebrik ettiğini söyleyen Çavuş, "Bunları buradaki oyunculara kısa zamanda aktarmaya çalıştık ve oyuncularla beraber, onların o kaliteli durumlarını sahaya yansıtmak için çok güzel bir mücadele örneği gösterdiler ve çok güzel bir galibiyet aldık. Oyuna başladığımızda rakibe bir tane sadece kendi durumumuzdan kaynaklı yarım bir pozisyon haricinde pozisyon vermeden ve girdiğimiz pozisyonların fazla sayıda olduğu bir maç oynadık. Oyuncu grubumu tebrik ediyorum, çok güzel bir reaksiyon gösterdiler" diye konuştu.

Esendemir: "Açıkçası çok alternatifli bir kadroyla buraya gelmemiştik"

Pendikspor Teknik Direktörü Evrim Esendemir, sakat ve cezalı oyuncularının fazla olduğunu bundan dolayı istedikleri gibi bir maç çıkarmadığını dile getirerek, "Açıkçası çok alternatifli bir kadroyla buraya gelmemiştik. Oyundaki düşüncemiz, başlangıç 11'imiz ve oyundaki ana planımızın olabildiğince işlevlik kazanması, skorun lehimizde ya da dengede gitmesi en öncelikli düşüncemizdi, bunu da oyunun geneline yaydık son ana kadar. 60. dakikada ilk hamlemizi takımımızın ofansif gücünü arttırma üzerine yaptık, daha sonra kulübede çok alternatifli olmayışımız, Iğdır'ın da oyunun son bölümünde biraz daha fazla üçüncü bölge oyuncusu hamlesi yaparak ceza sahamıza daha fazla, daha kalabalık girme düşüncesine karşılık biz de bir savunma oyuncusunu karşı hamle olarak oyuna sürdük" ifadelerini kulandı.

Mücadeleden hak etmedikleri bir sonuçla ayrıldıklarını vurgulayan Esendemir, "Mücadelemizin karşılığı bu değildi. En azından buradan kaybetmemeyi hak edecek kadar oynadık. Süre alan, mücadele gösteren tüm arkadaşlarımız, oyuna girmeyen, aramızda olamayan herkesin emeğine sağlık. Önümüzdeki maçta eksik ve sakat oyuncularımızın aramıza katılmasıyla daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır FK, Pendikspor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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