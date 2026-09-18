Iğdır Ovası'nda yeni metotla 40 kilograma yaklaşan karpuz yetiştirildi - Son Dakika
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Iğdır Ovası'nda yeni metotla 40 kilograma yaklaşan karpuz yetiştirildi

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Iğdır Ovası\'nda yeni metotla 40 kilograma yaklaşan karpuz yetiştirildi
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Iğdır'da yeni üretim metotlarının uygulandığı tarlada 40 kilograma yaklaşan karpuz yetiştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tengi? bereketli sezonu işaret ederken, çiftçi Alican Açkan yaklaşık 100 dönüm alanda ürettiği karpuzun Diyarbakır karpuzuna rakip olduğunu söyledi.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da yeni üretim metotlarının uygulandığı tarlada 40 kilograma yaklaşan karpuz yetiştirildi. Üretici Alican Açkan Iğdır karpuzunun aroma ve lezzetiyle de öne çıktığını belirtti. Açkan, Iğdır karpuzunun Diyarbakır karpuzuna rakip olduğunu ifade ederek, " Iğdır Ovası'nda bu karpuz tarih yazacak" dedi.

Iğdır'da yeni üretim metotlarıyla yetiştirilen karpuzlarda yaklaşık 40 kilograma ulaşan ürünler elde edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tengi?, Iğdır Ovası'nda bu yıl bereketli bir sezon yaşandığını belirtirken, çiftçi Alican Açkan, yaklaşık 100 dönüm alanda karpuz üretimi yaptığını söyledi. Açkan, Iğdır karpuzunun büyüklüğünün yanı sıra aroma ve lezzetiyle de dikkatİ çektiğini söyledi.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tengi?, Iğdır Ovası'nda yetiştirilen büyük boyutlu karpuzları inceleyerek üretici Alican Açkan'dan bilgi aldı. Yeni üretim metotlarının uygulandığı tarlada yaklaşık 38 kilogram ağırlığında karpuz yetiştirildiğini belirten Tengi?, Iğdır'ın tarımsal üretim potansiyeline dikkatİ çekti.

Tengi?, "Iğdır ilimizde bu yıl bereket fışkırıyor maşallah. Şu an özellikle yeni üretim metotlarını geliştirmiş olduğumuz değerli üreticimiz kapsamında çift damlama ve maçlama sistemiyle 38 kilogram bir karpuz üretmiş bulunmaktayız. Ben üreticimize bol bereketli bir sezon geçirmesini temenni ediyorum. Kullanmış olduğu yöntem ve metotlarla kendisini tebrik ediyorum. Yeter ki siz üretin, üretmeye devam edin. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her daim biz üreticilerimizin yanındayız, yanında da yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Iğdır Ovası'nda yaklaşık 100 dönüm alanda karpuz üretimi yapan çiftçi Alican Açkan, üçüncü ürün karpuzların hasadına başladıklarını belirtti. Aroması ve lezzetiyle Iğdır karpuzunun öne çıktığını söyleyen Açkan, tarlada 40 kilograma ulaşan karpuzların da bulunduğunu ifade etti. Iğdır'da yetiştirilen karpuzların büyüklüğü ve kalitesiyle dikkat çektiğini belirten Açkan, "Bunu Diyarbakır'a tam rakip olarak görüyoruz. Iğdır Ovası'nda bu karpuz tarih yazacak" dedi.

Kaynak: ANKA
Iğdır OvasıDiyarbakırTarımIğdırYerelSon Dakika

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