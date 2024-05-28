Iğdır Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika
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Iğdır Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenledi

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Iğdır Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreninde Filistin'e destek yürüyüşü düzenleyerek İsrail'in saldırılarını protesto etti.

28.05.2024 12:42  Güncelleme: 13:00
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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreninde Filistin'e destek yürüyüşü düzenleyerek İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Iğdır Üniversitesi öğrencileri, akademisyenler ve Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreninde Filistin için yürüyüş düzenledi. Vali Yolu'nun sonundan başlayan yürüyüş belediye meydanında sona erdi. Zübeyde Hanım Bulvarı'nda öğrenciler adına konuşan Can Yalçın, şunları söyledi:

"İsrail devleti, 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridinde kadın, çocuk, sivil ayrımı gözetmeksizin apaçık bir soykırım uygulamaktadır. Saldırıların üzerinden geçen 7 ayda 35 bin 800 masum Filistinli yaşamını yitirmiş, 80 binden fazla kişi de yaralanmıştır. İsrail'in insanlık dışı bu uygulamalarına dünyanın artık sessiz kalmaması gerektiğini buradan bir kez daha haykırıyoruz. Yüzyıllardır farklı dinlerden ve kültürlerden insanların barış ve huzur içerisinde yaşadığı Filistin'de, huzurun yeniden sağlanması için vahşice sürdürülen katliamların bir an önce sona erdirilmesi çağrısında bulunuyoruz. Filistinlilerin kendi topraklarında özgürce ve insan onuruna yakışır biçimde yaşayabilmesi için gerekli tüm adımlar ivedilikle atılmalıdır."

Iğdır Üniversitesi Öğrencileri Filistin\'e Destek Yürüyüşü Düzenledi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Iğdır Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika

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