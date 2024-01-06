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Iğdır Üniversitesinde restoran açılışı

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Mediko Sosyal Binası'nda 'Kevser Fast Food' isimli restoran açıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Gülşen'in konuşmasında, öğrencilerin sosyal ve kültürel deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla bu mekanın kazandırılmasının mutluluk verici olduğu belirtildi. Restoran, haftanın 6 günü açık olacak ve öğrencilere ve personellere hizmet verecek.

Iğdır Üniversitesinde restoran açılışı
06.01.2024 - 14:17,
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Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Mediko Sosyal Binası'nda "Kevser Fast Food" isimli restoran hizmete girdi.

Restoranın açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Gülşen, Genel Sekreter Ahmet Kızılkurt, idari ve akademik personeller ile öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Gülşen, "Üniversite yaşamında öğrencilerimizin sosyal ve kültürel deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla böylesine güzel bir mekanı kazandırmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Kevser Fast Food'un kaliteli hizmet anlayışıyla birlikte kampüsümüzdeki yemek kültürüne önemli bir katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.

Restoran, pazar günü hariç haftanın 6 günü açık olup öğrencilere ve personellere hizmet verecek. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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