IGEXX 2026: Küresel E-İhracat Zirvesi İstanbul'da

Ticaret Bakanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda düzenlenecek İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX 2026), 3-5 Eylül tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Ticaret Bakanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda düzenlenecek İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX 2026), 3-5 Eylül tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 'Beyond Borders - Sınırların Ötesinde' temasıyla düzenlenecek zirvede, 50'den fazla küresel pazaryeri ile Türkiye'den üretici, marka ve ihracatçılar bir araya gelecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, dijital ticaretin hızla geliştiği günümüzde firmaların yeni pazarlara erişiminin kolaylaştırılması ve Türkiye'nin e-ihracat ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda düzenlenecek IGEXX 2026'da Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Latin Amerika'dan Güneydoğu Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren 50'den fazla küresel pazaryeri ile e-ticaret ekosisteminin önde gelen aktörlerinin Türkiye'deki üretici, marka ve ihracatçılarla buluşacağı bildirildi.

5 binin üzerinde üst düzey katılımcı bekleniyor

Zirvede 5 binin üzerinde üst düzey katılımcının ağırlanmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, firmaların küresel e-ticaret ekosisteminin karar vericileriyle bir araya gelerek farklı pazarlardaki fırsatları değerlendirmesine ve yeni iş birlikleri geliştirmesine imkan sağlanacağı ifade edildi.

IGEXX 2026'nın açılışının 4 Eylül'de Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirileceği, 4 ve 5 Eylül tarihlerinde ise dört ayrı sahnede paneller, sunumlar ve çalıştayların düzenleneceği aktarıldı.

İlk gün B2B görüşmelerine ayrılacak

Zirvenin ilk günü olan 3 Eylül'ün tamamen B2B görüşmelerine ayrılacağı belirtilen açıklamada, firmaların küresel pazaryerlerinin üst düzey yöneticileri ve uluslararası alıcılarla birebir görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.

Bu görüşmeler kapsamında ihracatçıların ürün ve markalarını potansiyel iş ortaklarına tanıtması, hedef pazarlara giriş imkanlarını değerlendirmesi, pazaryerlerinin satıcı ve ürün seçim kriterleri hakkında bilgi edinmesi ve yeni ticari bağlantılar geliştirmesinin sağlanacağı kaydedildi.

Dijital ticaretin geleceği ele alınacak

Zirvede yapay zeka ajanlarının ticaretteki rolü, otonom alışveriş ve ödeme süreçleri, yapay zeka çağında pazarlama, büyük veri ve veri odaklı büyüme, küresel pazaryeri stratejileri, akıllı lojistik ve sipariş karşılama modelleri ile ödeme sistemleri ve fintek çözümlerinin ele alınacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca sosyal ticaret, çok kanallı perakende, küresel pazarlarda güven, ülke mevzuatlarına uyum, yeni büyüme modelleri ve dijital ekonominin artan enerji ihtiyacının ticaret üzerindeki etkilerinin de zirvenin gündeminde yer alacağı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığının açıklamasında, Türkiye'nin üretim kapasitesini, girişimcilik gücünü ve markalarını dijital ticaretin sunduğu imkanlarla daha güçlü şekilde buluşturarak ülkenin küresel e-ihracattaki konumunu geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

Vatandaşların, zirveye ilişkin kayıt bilgilerine https://www.igexx.com/register-now/ internet sayfasından ulaşılabileceği belirtildi.