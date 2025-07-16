İHA, Azerbaycan'ın 150. Yılında Ödül Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İHA, Azerbaycan'ın 150. Yılında Ödül Aldı

16.07.2025 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İhlas Haber Ajansı, Azerbaycan Milli Basınının 150. yıl etkinliğinde 'Ekinci Tarihi Mükafatı'na layık görüldü.

Azerbaycan Milli Basınının 150. yıldönümünün kutlandığı programda İhlas Haber Ajansı (İHA), "Ekinci Tarihi Mükafatı" ödülüne layık görüldü.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Milli Basınının 150. yıldönümünün kutlandığı programda "Ekinci Tarihi Mükafatı" ödülleri, Türk medyasındaki sahiplerini buldu. Haydar Aliyev Parkı Amfitiyatro'sunda düzenlenen etkinliğe, devlet kurumlarının temsilcileri, milletvekilleri, medya yöneticileri, diplomatik temsilciler ve Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın sesini dünyaya duyuran gazeteciler katıldı. Törende, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Anadolu Ajansı (AA) medya alanındaki hizmetlerinden dolayı ödüle layık görüldü. TRT adına ödülü TRT Bakü Muhabiri Fatih Avanos, İHA adına Bakü Temsilcisi Kamil Nadirli, AA adına ise Bakü Muhabiri Ruslan Rehimov aldı. Medya alanında ödüllerin sahibini bulduğu gecede sanatçılar da şarkılarıyla törene renk kattı.

Etkinlik öncesi gazetecilere açıklamada bulunan organizatörlerden E-media Medya Kurumu Başkanı Elşen Aliyev açıklamasında, "Bugün Anayasa ve yasalar çerçevesinde Milli Basının 150'nci yıl dönümü kutlama etkinliği gerçekleştirilecek. Ekinci projesi bugün gerçekleştirilecek ve bununla paralel olarak Batı Azerbaycan konusuna dair bir etkinlik olan 'Batı Azerbaycan Tarihini Halılar Anlatacak' isimli etkinlik yer alacaktır. Bu etkinlikte biz özellikle tarihe daha fazla yer ayırdık. Ekinci Milli Ödülü her yıl takdim edilmektedir. Bu yıl ise özellikle özel bir formatta sunulacak. Daha çok yaşlı nesil, duayen sanatçılarımız yer alacak. Bu yıl farklı olan bir diğer husus da her zaman Azerbaycan'ın haklı sesini dünyaya duyuran Türkiye basınının da burada yer alacak olmasıdır. Bu etkinlik, tarihi yönüyle de bir özelliğe sahip. Burada Hasan Bey Zerdabi'nin dönemine geri dönülecek ve oradan modern basına doğru adımlar ele alınacak. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yürüttüğü başarılı siyaset, yayımlanan kararlar, savaş zamanı Azerbaycan basınının attığı adımlar ve başarılı yaklaşımı da burada yer alacak" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İhlas Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Etkinlikler, Azerbaycan, Magazin, Ekinci, Kültür, Medya, Yerel, Trt, Son Dakika

Son Dakika Yerel İHA, Azerbaycan'ın 150. Yılında Ödül Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Yalova’da arazi yangını Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi Yalova'da arazi yangını! Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi
Kocaeli’ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı Kocaeli'ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
Tekirdağ ve Çanakkale’de alevlerle mücadele Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
Marmara’da orman yangınlarıyla mücadele Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor Marmara'da orman yangınlarıyla mücadele! Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
Kılıçdaroğlu, Bahçeli’yi arayıp teşekkür etti Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi arayıp teşekkür etti
Simge Sağın’a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım Simge Sağın'a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım
Adnan Oktar’ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti
İlk soruda joker kullanan yarışmacı, meğer ünlü futbolcunun eşiymiş İlk soruda joker kullanan yarışmacı, meğer ünlü futbolcunun eşiymiş

22:36
İsrail’in Suriye’ye saldırılarını kınayan tezkere TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi
İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınayan tezkere TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
21:53
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de çatışmayı sonlandıracak adımlar üzerinde anlaştık
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de çatışmayı sonlandıracak adımlar üzerinde anlaştık
21:28
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye’de 3-4 saat içinde ateşkes sürecine girilecek
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de 3-4 saat içinde ateşkes sürecine girilecek
19:55
İsrail Şam’ı vuruyor Suriye’den uluslararası topluma çağrı
İsrail Şam'ı vuruyor! Suriye'den uluslararası topluma çağrı
10:52
Dilencinin günlük kazancı 30 yıllık esnafa küçük dilini yutturdu
Dilencinin günlük kazancı 30 yıllık esnafa küçük dilini yutturdu
10:46
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye’ye geliyor Çok sayıda anlaşma imzalanacak
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak
10:21
50 milyonluk fuhuş operasyonu 18 mağdur kadın kurtartıldı
50 milyonluk fuhuş operasyonu! 18 mağdur kadın kurtartıldı
09:57
Görüntü Türkiye’nin güneyinden Gündüz gölge arıyorlar, gece soba yakıyorlar
Görüntü Türkiye'nin güneyinden! Gündüz gölge arıyorlar, gece soba yakıyorlar
09:51
İtalya’yı ülkesine tercih eden Can Yaman sevgilisiyle Bodrum’da
İtalya'yı ülkesine tercih eden Can Yaman sevgilisiyle Bodrum'da
09:30
’Delirten hastalığa’ dikkat En çok 50 yaş üstünde görülüyor
'Delirten hastalığa' dikkat! En çok 50 yaş üstünde görülüyor
09:27
Ankara’da zincirleme kaza 27 kişi yaralandı
Ankara'da zincirleme kaza! 27 kişi yaralandı
09:16
Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da aralarında olduğu 21 şüpheliye hapis talebi
Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 21 şüpheliye hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 22:46:20. #7.12#
SON DAKİKA: İHA, Azerbaycan'ın 150. Yılında Ödül Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.