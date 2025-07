İHA, Azerbaycan'ın 150. Yılında Ödül Aldı

Azerbaycan Milli Basınının 150. yıldönümünün kutlandığı programda İhlas Haber Ajansı (İHA), "Ekinci Tarihi Mükafatı" ödülüne layık görüldü.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Milli Basınının 150. yıldönümünün kutlandığı programda "Ekinci Tarihi Mükafatı" ödülleri, Türk medyasındaki sahiplerini buldu. Haydar Aliyev Parkı Amfitiyatro'sunda düzenlenen etkinliğe, devlet kurumlarının temsilcileri, milletvekilleri, medya yöneticileri, diplomatik temsilciler ve Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın sesini dünyaya duyuran gazeteciler katıldı. Törende, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Anadolu Ajansı (AA) medya alanındaki hizmetlerinden dolayı ödüle layık görüldü. TRT adına ödülü TRT Bakü Muhabiri Fatih Avanos, İHA adına Bakü Temsilcisi Kamil Nadirli, AA adına ise Bakü Muhabiri Ruslan Rehimov aldı. Medya alanında ödüllerin sahibini bulduğu gecede sanatçılar da şarkılarıyla törene renk kattı.

Etkinlik öncesi gazetecilere açıklamada bulunan organizatörlerden E-media Medya Kurumu Başkanı Elşen Aliyev açıklamasında, "Bugün Anayasa ve yasalar çerçevesinde Milli Basının 150'nci yıl dönümü kutlama etkinliği gerçekleştirilecek. Ekinci projesi bugün gerçekleştirilecek ve bununla paralel olarak Batı Azerbaycan konusuna dair bir etkinlik olan 'Batı Azerbaycan Tarihini Halılar Anlatacak' isimli etkinlik yer alacaktır. Bu etkinlikte biz özellikle tarihe daha fazla yer ayırdık. Ekinci Milli Ödülü her yıl takdim edilmektedir. Bu yıl ise özellikle özel bir formatta sunulacak. Daha çok yaşlı nesil, duayen sanatçılarımız yer alacak. Bu yıl farklı olan bir diğer husus da her zaman Azerbaycan'ın haklı sesini dünyaya duyuran Türkiye basınının da burada yer alacak olmasıdır. Bu etkinlik, tarihi yönüyle de bir özelliğe sahip. Burada Hasan Bey Zerdabi'nin dönemine geri dönülecek ve oradan modern basına doğru adımlar ele alınacak. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yürüttüğü başarılı siyaset, yayımlanan kararlar, savaş zamanı Azerbaycan basınının attığı adımlar ve başarılı yaklaşımı da burada yer alacak" dedi. - BAKÜ