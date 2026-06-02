İHA Bölge Müdürü Korkmaz\'ın mutlu günü

İhlas Haber Ajansı (İHA) Hatay Bölge Müdürü Veysel Korkmaz ve psikolog Melisa Kartal çifti gerçekleşen düğün töreniyle hayatını birleştirdi.

Samandağ ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleşen düğün törenine; Vali Masatlı, genç çiftin aileleri ve Korkmaz'ın gazeteci meslektaşları katıldı. Çiftin nikahını Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın kıyarken şahitliği; Vali Masatlı, İHA Adana - Sivas Bölge Müdürü Göktürk Fırat ve Korkmaz'ın amcası Battal Korkmaz yaptı.

Anlamlı gecede genç çiftin mutluluğuna şahitlik eden Vali Masatlı, evliliğin önemine değinerek "İnsanlar yalnız yaşamazlar, bizim geleneklerimiz ve dinimiz insanların bir arada yaşamasını emreder. İnsanlar belli bir yaşa geldikten sonra hayat arkadaşlarını seçerler. Hayat arkadaşlarını seçtikten sonra da mutlu gününde sevdikleriyle bir arada olmak isterler. Bizlerde bu mutlu günde 2 aileyi seven insanlar olarak bir aradayız" dedi.

Başkan Yalçın, deprem sonrası Hatay'da görev yapmaya başlayan ve Malatyalı olan İHA Bölge Müdürü Korkmaz'ın evlilikle birlikte Hataylılara hemşeri olduğunu belirtmesi gülümsetti. - HATAY