İHA'dan emniyet teşkilatına çiçekli kutlama - Son Dakika

İhlas Haber Ajansı (İHA) Afyonkarahisar Bolvadin temsilcisi Onur Dal, Polis Haftası etkinlikleri dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan'ı makamında ziyaret etti.

Polis Haftası ekinlikleri çerçevesinde Dal, Gürfidan'a çiçekli kutlama yaptı. Gerçekleşen ziyarette konuşan Dal, İHA'nın yaptığı haber ve yayınlarla her daim güvenlik güçlerinin yanında olduğunu ifade etti. İHA'nın devletin birliği ve milletin bütünlüğü noktasında polis teşkilatına desteğinin devam edeceğini kaydederek, polisin başarısının ve çalışmasının kamuoyuna duyurulması noktasında her zaman üzerlerine düşen görevi yapma gayreti içinde olduklarını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürfidan ise çalışmalarında kendilerine desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen İHA çalışanlarına teşekkürler etti. - AFYONKARAHİSAR