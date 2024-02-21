İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş\'u ziyaret etti

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İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u ziyaret etti.

İHA Genel Müdürü Arvas, ziyarette Başkan Kavuş ile bir süre sohbet etti. İHA'nın çalışmalarından bahseden Arvas, Başkan Kavuş'a çalışmalarında başarılar diledi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ziyaretin sonunda Başkan Kavuş, İHA Genel Müdürü Hamit Arvas'a tablo hediye etti. - KONYA