İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u ziyaret etti - Son Dakika
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İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u ziyaret etti

İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş\'u ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u ziyaret etti. Arvas, ziyarette Başkan Kavuş ile bir süre sohbet etti ve İHA'nın çalışmalarından bahsetti. Başkan Kavuş da ziyaretten memnuniyetini ifade etti ve Arvas'a tablo hediye etti.

21.02.2024 08:50  Güncelleme: 08:52
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İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdürü Hamit Arvas, Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u ziyaret etti.

İHA Genel Müdürü Arvas, ziyarette Başkan Kavuş ile bir süre sohbet etti. İHA'nın çalışmalarından bahseden Arvas, Başkan Kavuş'a çalışmalarında başarılar diledi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ziyaretin sonunda Başkan Kavuş, İHA Genel Müdürü Hamit Arvas'a tablo hediye etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'u ziyaret etti - Son Dakika
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