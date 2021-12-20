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İHA Muhabiri Demir'e yönelik saldırıya Elazığ'dan kınama - Son Dakika

İHA Muhabiri Demir'e yönelik saldırıya Elazığ'dan kınama

20.12.2021 13:42
İHA Muhabiri Demir'e yönelik saldırıya Elazığ'dan kınama

Muharrem Sarıkaya'nın, canlı yayın esnasında görevini yapmakta olan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin saldırıya Elazığ'da çeşitli platformlardan kınama geldi.

Muharrem Sarıkaya'nın, canlı yayın esnasında görevini yapmakta olan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin saldırıya Elazığ'da çeşitli platformlardan kınama geldi.

Bu kapsamdan Elazığ'dan çeşitli platformlardan Sarıkaya'ya kınama geldi.

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Erdem, "Bu ülkede kimlikli gazeteci olmak kolay, kişilikli adam olmak zordur. İHA Gaziantep Muhabiri Ahmet kardeşimize saldıran Muharrem Sarıkaya'yı şiddetle kınıyorum genç meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.

"Bu kişiliksiz adama sadece kınama yetmez"

Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, "İnsan, haysiyet ve onur gibi kavramlardan bihaber olan bu kişiliksiz adama sadece kınama yetmez. Cezai yaptırım uygulanması gerekmektedir. İşini yapmaya çalışan bir emekçiye tokat atmak kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti adaleti ve yargısına olan inancımız tamdır. Şahsın hak ettiği cezayı görmesi vicdanları bir nebze olsun rahatlatacaktır. Mahlukatın en şereflisi olan insan her türlü sevgiyi, saygıyı, kıymet ve değeri hak eden bir varlıktır. Biz yaratılanı severiz yaradandan ötürü" ifadelerini kullandı.

"Meslektaşımızın yanındayız"

Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği (ELİYGAD) tarafından yayımlanan kınama mesajında, "Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın, canlı yayın esnasında görevini yapmakta olan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik yapılan terbiyesizce davranışını şiddetle kınıyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve yanında olduğumuzu bildiriyoruz" denildi.

Elazığ Medya İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği de, "Olay sonrası tüm kamuoyundan özür dileyen Sarıkaya'nın bugün itibariyle görevinden alınması sevindirici bir gelişme olsa da, İHA muhabiri Ahmet Demir'in milyonlarca kişinin karşısında maruz kaldığı durum oldukça üzücüdür. Bu duygu ve düşüncelerle Gaziantep İHA Muhabiri Ahmet Demir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, program anında tepkisiz kalan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ve meslektaşımıza attığı tokat dolayısıyla gazeteci Muharrem Sarıkaya'yı kınıyoruz" denildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı, Muharrem Sarıkaya, Ahmet Demir, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İHA Muhabiri Demir'e yönelik saldırıya Elazığ'dan kınama - Son Dakika


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