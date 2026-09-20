İHA muhabiri Rıdvan Kılıç, GGC yarışmasında TV Haber dalında birincilik ödülünü aldı

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından düzenlenen yılın başarılı gazetecileri yarışmasında " Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı, gerçek evde fark edilen 'bileklikte' ortaya çıktı" haberi ile TV Haber dalında birinci olan İHA muhabiri Rıdvan Kılıç, ödülünü aldı.

GGC'nin 40. Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı. Bir otelde düzenlenen törene Vali Vekili Yusuf Melikşah Aydın, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Serra Bucak, milletvekilleri, STK temsilcileri, davetliler ve basın mensupları katıldı. Etkinlikte, "Diyarbakır'da yeni doğan bebekler karıştırıldı, gerçek evde fark edilen 'bileklikte' ortaya çıktı" haberi ile TV Haber dalında birinci olan İHA Diyarbakır muhabiri Rıdvan Kılıç'a ödülünü Vali Vekili Yusuf Melikşah Aydın verdi.

Vali Vekili Aydın, kamuoyunun doğru haber alma hakkı için gece gündüz demeden büyük özveriyle çalışan basın mensuplarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tören, yarışmada dereceye girenlerin toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.