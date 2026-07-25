Feridun Fazıl Özsoy Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni’nde İHA’ya ödül

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) tarafından Erzurum'da düzenlenen Feridun Fazıl Özsoy Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni'nde, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) Van'da görev yapan iki muhabiri de ödül aldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde çalışan medya mensupları için "Doğunun Medya Oscarları" olarak bilinen, 15 ilden 200'ün üzerinde kişinin katılım sağladığı yarışmada, 25 dalda yerel ve yaygın kategoride ödüller verildi. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) tarafından geleneksel olarak düzenlenen yarışmada İHA Van Bölge Müdürlüğü muhabirleri iki önemli kategoride büyük başarı elde ederek, ödüle layık görüldü. Yarışmada TV Haber Görüntüleri kategorisinde İHA Van Muhabiri Mehmet Salih Akkuş 'İnci kefali balığının göçü' haberiyle, fotoğraf kategorisinde ise İHA'nın Bitlis Ahlat'ta görev yapan telifli muhabiri Özkan Olcay 'Koyun sürülerinin tozlu yolculuğu' haberi ile ödüle layık görüldü.

Ödülünü alan Mehmet Salih Akkuş, "Bu anlamlı yarışmayı düzenleyen Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ne, değerli jüri üyelerine, her zaman omuz omuza çalıştığımız İhlas Haber Ajansı ailesine ve haberi üretirken bizlerden desteğini esirgemeyen bölge halkına yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Özkan Olcay ise kendisini ödüle layık gören jüri ekibine ve düzenleyen Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ne (DAGC) teşekkür ederek, "Bu anlamlı yarışmada ödüle layık görülmemin mutluluğunu yaşıyorum. Çektiğimiz fotoğraflar ve yaptığım haberlerle yaşadığım bölgenin güzelliklerini tanıtmaya devam edeceğim" dedi.

Feridun Fazıl Özsoy Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni'ne İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Valisi Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazetelerin temsilcileri, iletişim fakültesi akademisyen ve öğrencileri ile gazeteciler katıldı.