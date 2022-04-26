İhlas Medya Grubu'nun Ankara çalışanları iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

İhlas Medya Grubu'nun Ankara çalışanları iftarda buluştu

26.04.2022 10:21
İhlas Medya Grubu'nun Ankara çalışanları iftarda buluştu

İhlas Medya Grubu'nun Ankara bürosu çalışanları, her yıl düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

İhlas Medya Grubu'nun Ankara bürosu çalışanları, her yıl düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

İhlas Medya Grubu'nun Ankara bürosu çalışanları için her yıl düzenlediği geleneksel iftar programı bu yıl da gerçekleşti. Ankara'nın gözde restoranlarından Masabaşı Kebapçısı'nda düzenlenen iftara TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses, İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara Haber Müdürü Bayazit Cebeci, TGRT Haber Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan ile İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi çalışanları katıldı. - ANKARA

İhlas Medya Grubu'nun Ankara çalışanları iftarda buluştu
İhlas Medya Grubu'nun Ankara çalışanları iftarda buluştu
İhlas Medya Grubu'nun Ankara çalışanları iftarda buluştu
İhlas Medya Grubu'nun Ankara çalışanları iftarda buluştu
İhlas Medya Grubu'nun Ankara çalışanları iftarda buluştu
İhlas Medya Grubu'nun Ankara çalışanları iftarda buluştu
İhlas Medya Grubu'nun Ankara çalışanları iftarda buluştu
İhlas Medya Grubu'nun Ankara çalışanları iftarda buluştu

YORUMLAR
500
Şampiyonların adresi belli Şampiyonların adresi belli

İhlas Haber Ajansı, Ankara, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İhlas Medya Grubu'nun Ankara çalışanları iftarda buluştu - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Alparslan Büyük Selçuklu'da dün akşam neler yaşandı? Alparslan kaleden kurtulmayı nasıl başardı?
10:09 Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na gönderme: Sizden daha fazlasını isteyeni bulmayın
10:08 Engelli şoför kazaya neden oluyordu! Şikayetçi olmadılar!
10:05 Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 154 sözleşmeli personel alınacak
10:01 Kruvazör batırılınca Putin müzakerelerden çekildi iddiası: Gururu kırılmış!
09:54 Porsuk Çayı'na düşen telefonunu almak için suya atladı, az daha canından oluyordu
09:40 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "vebal"açıklaması! "Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini taşıyamayız"
01:22 2 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı! Hava yolu şirketinden açıklama: şeffaflıkla araştırıyoruz
09:29 Hakim dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yasemin, Azem ile ilgili hangi bilgiye erişti?
09:21 Alaattin Çakıcı'nın danışmanı açıkladı: Ciddi anlamda rahatsız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 10:33:22. #1.12#
SON DAKİKA: İhlas Medya Grubu'nun Ankara çalışanları iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement