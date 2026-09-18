İhsan Beşer, Çin'in Ankara Büyükelçiliği resepsiyonunda büyükelçiyle görüştü - Son Dakika
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İhsan Beşer, Çin'in Ankara Büyükelçiliği resepsiyonunda büyükelçiyle görüştü

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İhsan Beşer, Çin\'in Ankara Büyükelçiliği resepsiyonunda büyükelçiyle görüştü
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Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Genel Başkanı İhsan Beşer, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77'nci yıl dönümü ve Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55'inci yılı dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona katıldı. Beşer, program kapsamında Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ile bir araya geldi.

Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Genel Başkanı İhsan Beşer, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77'nci yıl dönümü ile Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55'inci yılı dolayısıyla Ankara'da düzenlenen resepsiyona katıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen resepsiyonda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77'nci yıl dönümü ve Türkiye-Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 55'inci yılı vesilesiyle çeşitli temaslar gerçekleştirildi. Programa çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu'nun yanı sıra farklı ülkelerin büyükelçileri, diplomatlar, bürokratlar ve akademisyenler yer aldı.

Başkan Beşer, program çerçevesinde Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ile bir araya gelirken, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Elçi ve Ticaret Müsteşarı Li Bin ve Elçi Müsteşarı Zheng Zhou ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Düzenlenen resepsiyon, iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik temasların farklı alanlarda sürdürüldüğü bir dönemde gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
Çin Halk CumhuriyetiDiplomasiEkonomiTürkiyeAnkaraYerelSon Dakika

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