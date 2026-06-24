İnek belediyenin kazdığı çukura düştü

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan Beldesi'nde belediye tarafından kazılan bir kuyuya düşen inek, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kayıhan beldesinde meydana geldi. Bölgede belediye tarafından açılan kuyuya düşen ineği fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iş makinelerinin de desteğiyle kurtarma çalışması başlattı.

Yaklaşık 30 dakika süren müdahalenin ardından bulunduğu yerden çıkarılan inek, sahibine teslim edildi. Kurtarma çalışmaları sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR