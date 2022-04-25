İhtiyaç sahibi vatandaşların Bayram bakımı Büyükşehir'den - Son Dakika
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İhtiyaç sahibi vatandaşların Bayram bakımı Büyükşehir'den

25.04.2022 14:33
İhtiyaç sahibi vatandaşların Bayram bakımı Büyükşehir'den

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi örnek bir uygulamaya imza atan Muğla Büyükşehir Belediyesi, yatağa bağımlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşları hijyen kurallarına uygun bir şekilde bakımlarını yapıyor.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi örnek bir uygulamaya imza atan Muğla Büyükşehir Belediyesi, yatağa bağımlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşları hijyen kurallarına uygun bir şekilde bakımlarını yapıyor.

Evde Bakım Hizmetleri vatandaşların kapısını çalan Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yatağa bağımlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşları hijyen kurallarına uygun bir şekilde tıraş ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin bayram tıraşı uygulamasından yararlanmak isteyen vatandaşların 444 48 01 nolu Çağrı Merkezi'ni aramaları yeterli oluyor. - MUĞLA

İhtiyaç sahibi vatandaşların Bayram bakımı Büyükşehir'den
İhtiyaç sahibi vatandaşların Bayram bakımı Büyükşehir'den

YORUMLAR
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Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Bayram, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İhtiyaç sahibi vatandaşların Bayram bakımı Büyükşehir'den - Son Dakika


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