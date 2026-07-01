Çorum'da 534 yıllık Osmanlı vakıf geleneği yaşatıldı: Toplu sünnet şöleniyle çocukların yüzü güldü - Son Dakika
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Çorum'da 534 yıllık Osmanlı vakıf geleneği yaşatıldı: Toplu sünnet şöleniyle çocukların yüzü güldü

Çorum\'da 534 yıllık Osmanlı vakıf geleneği yaşatıldı: Toplu sünnet şöleniyle çocukların yüzü güldü
01.07.2026 08:46  Güncelleme: 09:06
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Osmanlı Padişahı II. Bayezid'in 1492'de kurduğu vakfın 'çocukları sünnet ettirme' vasiyeti, Çorum'da 30 çocuk için düzenlenen törenle asırlar sonra yaşatıldı.

Osmanlı Padişahı II. Bayezid tarafından 1492 yılında kurulan vakfın "Çocuklardan sünnet edilmesi lazım gelenler sünnet edile" vasiyeti, asırlar sonra Çorum'da yerine getirildi. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, sünnet ettirilen 30 çocuk ve aileleri Hıdırlık Camii'nde okunan mevlidin ardından çocuklar için şölen düzenlenerek hediyeler dağıtıldı.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Amasya'da, Sultan II. Bayezid tarafından 1492 yılında kurulan 'Çocukları Sünnet Ettiren Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan, "Çocuklardan sünnet edilmesi lazım gelenler sünnet edile. Sünnet edilmesi gereken çocuğa münasip güzel elbiseler verile" şeklindeki hayır şartı, 5 asrı aşkın süredir yaşatılıyor.

Vakıf kurucusunun emaneti olan bu anlamlı vasiyeti yerine getirmek amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde hayata geçirilen toplu sünnet organizasyonları kapsamında Çorum'da da özel bir programla sünnet ettirilen 30 çocuk için program düzenlendi. Program, Hıdırlık Camii'nde (Süheybi Rumi Türbesi) düzenlenen Mevlid-i Şerif ve dua programı ile başladı. Gerçekleştirilen duanın ardından, ilk önce Çorumminya alanı gezdirildi. Daha sonra ise Millet Bahçesi içerisinde bulunan bir işletmede toplu sünnet yemeği verilerek misafirlere geleneksel vakıf ikramları sunuldu. Yemek ikramının ardından program, sünnet şöleniyle devam etti. Çocuklar için çeşitli eğlence etkinlikleri düzenlendi ve miniklere özel hediyeler takdim edildi. Düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileleri unutulmaz anlar yaşarken hem de vakıf medeniyetinin köklü mirası gelecek nesillere aktarılmış oldu. Düzenlenen programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, sünnet olan çocuklar, aileleri ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

"Türk medeniyeti demek aslında vakıf medeniyeti demek"

Düzenlenen programda vakıfların çok yönlü yapısından bahseden Çorum Valisi Ali Çalgan, "Bizim milletimizin birçok hasleti var. Birçok yönüyle kendimizi tarif edebiliriz. Ama en önemlilerinden bir tanesi de Türk medeniyeti demek aslında vakıf medeniyeti demek. Bugün 500 küsür sene önce Büyük Osmanlı Sultanı II. Bayezid Han'ın kurmuş olduğu vasiyet dolayısıyla hala hayır işlenmeye devam etmekte. Birçok çeşit hayır işleri yapılmakta. Öğrencilere burs verilmekte, öğrenci yurtları yapılmakta, ihtiyacı olan ailelere yardım edilmekte. Bir tanesi de işte bugün burada icra edilen sünnet şölenleri yapılmakta. Ailelerimize de ayrı ayrı gözünüz aydın diyorum" dedi.

"Çok kıymetli, çok değerli bir amaç için bir aradayız"

Yapılan sünnet merasiminin dinimizce önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Algın, "Aileler için en önemli anlardan bir tanesi de erkek çocuklar için hem dinimizin bir misali olarak hem Peygamber Efendimizin bir sünneti, dinimizin bir emri olarak erkek çocuklarımızın sünneti, sünnet şöleni, sünnet merasimi. Bu anlamda da çok kıymetli, çok değerli bir amaç için bir aradayız. Rabbim yavrularımızın iyiliklerini, güzelliklerini, nasıl ki bugün ilk mürüvvetlerini göstermişse, inşallah ikinci mürüvvetlerini, nişanlarını, evliliklerini, torunlarınıza hepimize yaşatsın ve göstersin diyorum" diye konuştu.

"30 çocuğumuza bugün sünnet merasimini tertip ettik"

Düzenlenen programın anlam ve önemine dikkat çekerek açıklamalarda bulunan Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, "Bugün 1492 yılında bundan tam 534 yıl önce Sultan II. Bayezid'in Amasya Sultan II. Bayezid Külliyesi için kaleme almış olduğu vakfiyede 'Çocuklardan sünnet edilmesi gerekenler sünnet ettirile, onlara güzel münasip kıyafetler giydirile' hayır şartı gereği 81 ilimizde sünnet merasimleri yapılmaktadır. Biz de Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Çorum ilimizde kurumumuz hizmetlerinden faydalanan 30 çocuğumuza bugün sünnet merasimini tertip ettik" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da 534 yıllık Osmanlı vakıf geleneği yaşatıldı: Toplu sünnet şöleniyle çocukların yüzü güldü - Son Dakika

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