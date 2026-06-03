İİT Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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İİT Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul'da Başladı

İİT Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul\'da Başladı
03.06.2026 12:56
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Vali Davut Gül, Müslüman ülkelerin genç nüfusunun potansiyeline vurgu yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Girişimcilik Konferansı'nda (OIC YEC 2026) yaptığı konuşmada, "Çok önemli bir potansiyelimiz var, Müslüman ülkeler genç nüfusa sahip. Bu genç nüfus doğru kullanıldığında, iyi eğitildiğinde çok önemli bir beşeri sermayemiz olacak" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerden genç girişimciler, yatırımcılar ve politika yapıcılar, İİT Gençlik Girişimcilik Konferansı'nda (OIC YEC 2026) İstanbul'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) iş birliğinde İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Etkinlik Salonu'nda 3-4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan konferans bugünkü açılışla başladı. Konferansta, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerde genç girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, yatırım mekanizmalarının geliştirilmesi, sınır ötesi inovasyon iş birliklerinin artırılması ve girişimcilik finansmanının yaygınlaştırılması gibi konular ele alındı.

Program kapsamında düzenlenen oturumlarda girişimcilik alanındaki güncel gelişmeler değerlendirilirken, katılımcılar deneyimlerini paylaşarak iş birliği imkanlarını masaya yatırdı. Ayrıca genç girişimcilerin küresel pazarlara erişiminin kolaylaştırılması ve yenilikçi projelerin desteklenmesine yönelik öneriler de görüşüldü.

Konferansta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Çok önemli bir potansiyelimiz var, Müslüman ülkeler genç nüfusa sahip. Bu genç nüfusun doğru kullanıldığında, iyi eğitildiğinde çok önemli bir beşeri sermayemiz olacak. Burada gençler, girişimciler, Müslüman ülkeler ve bir ülkeden daha fazla, onlarca ülkenin bir arada olduğu bir etkinlik yapıyoruz. Aslında bu hem Türkiye için hem bütün katılımcılar için çok önemli bir fırsat. Üretim yöntemlerinin değiştiği, tüketim alışkanlıklarının değiştiği, pazarlama yöntemlerinin ve tekniklerinin değiştiği bir ortamda herkesin birbirinden öğreneceği ve birbirine öğreteceği, aynı zamanda herkesin birbirleriyle ticari anlamda ilişkilerini geliştirebileceği bir ortamdır. Taha Başkanımızın diğer paydaşlarla birlikte, bakanlıklarımızın desteğiyle birlikte yaptığı gençlerin, genç girişimcilerin bu etkinliği bu tanımanın bir başlangıcı olmuş oluyor. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Rabbim yolunuzu açık etsin" dedi.

Konferansa, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik İşler Genel Direktörü Naghi Jabbarov ve İstanbul Finans Merkezi CEO'su Ahmet İhsan Erdem'in yanı sıra çeşitli ülkelerden bakanlar, bakan yardımcıları ve uluslararası kurum temsilcileri ve çok sayıda İİT üyesi ülkeden kamu temsilcileri, yatırımcılar, akademisyenler, iş dünyası temsilcileri ve genç girişimciler katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İİT Gençlik Girişimcilik Konferansı İstanbul'da Başladı - Son Dakika

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