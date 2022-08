Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, İstanbul Boğazı'nı Yüzerek Geçti

İki kolunu trafik kazasında kaybeden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 34. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılarak İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti. Hançerli, "Boğazı bir kez daha geçtiğim için çok mutlu ve gururluyum" dedi.

18 yaşında geçirdiği trafik kazasında iki kolunu kaybeden ve Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı olan Turan Hançerli, 55 ülkeden 2 bin 465 yüzücünün yarıştığı ve dünyada Asya'dan Avrupa'ya yapılan tek yüzme yarışı olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katıldı ve Boğaz'ı yüzerek geçti. Hançerli, ikinci kez katıldığı yarışmanın ardından şunları söyledi:

"Çok önemli bu yarışta binlerce insanla Anadolu'dan Avrupa'ya, bu defa köprü ile tekne ile değil de yüzerek geçtik. Tabii mutluluk verici, keyif verici. Dalga veya hava değişiyor, akıntı değişiyor. Akıntıyla ve dalgalarla boğuşarak Kuruçeşme'de buluştuk. Her sene değişik bir suyla karşılaşıyoruz. Bu yarışmanın da Boğaz geçişinde en önemli özelliği galiba bu. Her yıl, hatta her saatte akıntı farklılık gösteriyor, değişiklik gösteriyor. Çok mutlu ve gururluyum."