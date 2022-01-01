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İki senede bir yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor - Son Dakika

İki senede bir yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor

01.01.2022 12:16
İki senede bir yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor

Bir sene yetişen ancak bir sene olmayan yabani vez meyvesinin sağlığa faydası saymakla bitmiyor.

Bir sene yetişen ancak bir sene olmayan yabani vez meyvesinin sağlığa faydası saymakla bitmiyor.

Karadeniz iklimine uygun olan bölgelerde yetişen yabani vez meyvesi Sivas'ta da Koyulhisar tarafında yetişiyor. İki senede bir olan kış meyvesi Kasım ve Aralık aylarında tezgahlarda yerini alıyor. Faydası saymakla bitmeyen meyve bölge halkı tarafından Sivas meyvesi olarak da biliniyor. Tansiyondan şekere cilt sağlığından kadın hastalıklarına kadar birçok faydası bulunan yabani vez meyvesi vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor. Faydaları saymakla bitmeyen, binbir derde deva olan meyve tezgahlarda kilosu 20 liradan satışa sunuluyor.

Binbir derde deva

Aktar Orhun Özfidancı, "Yabani vez Karadeniz iklimine uygun bir meyvedir. Sivas'ta da Koyulhisar, Suşehri taraflarında çıkar. Sivas halkının çok hoşuna giden ve Sivas'ta ayrı bir yeri olduğu için çok sevilen bir meyvedir. Kış meyvesi olduğu içinde Kasım, Aralık aylarında Sivas'ta bulunuyor. Antioksidan özelliği olan bir ürün. C vitamini, fosfor, magnezyum gibi minarel ve vitaminlerin içerisinde bulunduğu bir meyve. Hem cilt bakımında hem de bağırsak problemlerinde tüketiliyor. İshal kesici özelliği var yaprağını demleyip içtiği takdirde. Kadın hastalıklarında adet sancılarını dindirir. Göz tansiyonuna fayda verir. Normal tansiyona, kalp damar yollarına, safra kesesi taşlarına, fayda veren bir üründür" dedi.

Görenler mutlu oluyor

Özfidancı, meyveyi görenlerin mutlu olduğunu belirterek, "İki senede bir çıkan bir meyve. Geçen sene satamamıştık şimdi geri geldi. Bunu asıp havada bekletirler. Olması için. Normal vez gibidir siyahlaşınca satışa sunulur. Fiyatı 20 lira. Yeni tezgaha geldi. Görenler mutlu oluyor, soruyor, tadına bakıp alıyor" diye konuştu. - SİVAS

İki senede bir yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor
İki senede bir yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor
İki senede bir yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor

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Koyulhisar, Karadeniz, Kasım, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İki senede bir yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor - Son Dakika


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