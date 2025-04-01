İkinci İnönü Zaferi'nin 104. yıl dönümünde Şehitlik'te anma programı - Son Dakika
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İkinci İnönü Zaferi'nin 104. yıl dönümünde Şehitlik'te anma programı

İkinci İnönü Zaferi\'nin 104. yıl dönümünde Şehitlik\'te anma programı

İkinci İnönü Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle Bozüyük'te Metristepe Zafer Anıtı ve Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği'nde anma programları düzenlendi.

01.04.2025 20:21  Güncelleme: 20:31
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İkinci İnönü Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle Bozüyük'te Metristepe Zafer Anıtı ve Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği'nde anma programları düzenlendi.

Öğlen saatlerinde Metristepe Zafer Anıtı'nda başlayan programda, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı. Daha sonra Bilecik Valisi Şefik Aygöl tarafından Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından Akpınar Mahallesi'nde bulunan Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği'ne geçildi. Buradaki program protokol üyeleri tarafından anıta çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından saygı atışı yapıldı. Öğrenciler tarafından anma günü ile ilgili şiirler okundu.

Programda konuşma yapan Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Topal, "İkinci İnönü zaferi, kurtuluş yolunda umutları canlandırıp milletimize moral verirken nihai zafere ulaşmanın yolunu açmıştır. 'Geçmişini bilmeyenlerin geleceği olmaz' özdeyişinin ışığında bize düşen görev, yaşanan fedakarlıkları yeni nesillere aktararak bu ruhun ve şuurun yaşamasını sağlamaktır. Dün Çanakkale'de olduğu gibi Afrin'de, El-Bab'da, Kandil'de devletimizin bekası için aynı kararlılık ve duygularla mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olarak üzerimize düşen görevi yapmayı bir borç biliriz" dedi.

Programın devamında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Şehitlik ziyaret edilerek öğrencilerle birlikte şehitliklere karanfil bırakıldı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl tarafından Şehitlik Defteri imzalandı.

Törenlere Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Kaymakam Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan, şehit aileleri ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İkinci İnönü Zaferi'nin 104. yıl dönümünde Şehitlik'te anma programı - Son Dakika

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