İkiz şehitlerin babası: "Fetullah Gülen, cehennem ateşinde cayır cayır yansın" - Son Dakika
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İkiz şehitlerin babası: "Fetullah Gülen, cehennem ateşinde cayır cayır yansın"

İkiz şehitlerin babası: "Fetullah Gülen, cehennem ateşinde cayır cayır yansın"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası, Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili, "Cezasını burada çekmediği için üzülüyoruz ama inşallah cezasını ahirette çekecek.

21.10.2024 12:52
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası, Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili, "Cezasını burada çekmediği için üzülüyoruz ama inşallah cezasını ahirette çekecek. Cehennem ateşinde cayır cayır yansın. Tek temennimiz" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün lideri Fetullah Gülen, 25 yıldır yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde öldü.

İhlas Haber Ajansı muhabirinin ulaştığı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, Gülen'in ölümünden ailecek mutluluk duyduklarını söyledi.

"Haklarımızı helal etmiyoruz"

Oruç, şehit aileleri olarak sevindiklerini anlatarak, "Şehit aileleri olarak hem sevindik hem de üzüldük. Sevinmemizin sebebi bu hain pislik ortalıktan temizlendi. 251 şehidimiz huzurlu ve mutlular. Ancak bir yandan üzülüyoruz. Çünkü cezasını burada çekmedi. İnşallah ahirette cezasını çekecek. Bu şerefsiz, kötü insan geberip gitti. Bu öksüzlerin, yetimlerin ve şehitlerin hakkı üzerinde var. Gelinimin, torunumun hakkı var. Haklarımızı helal etmiyoruz. Rabbim inşallah ahirette bunu hesap vermeyenler arasında tutar" ifadelerini kullandı.

"Dünyadan 1 pislik kurtuldu"

Haberi ilk aldıkları anda çok büyük bir mutluluk yaşadıklarını vurgulayan Oruç, "Bu adam inşallah ahirette cezasını çekecek. Yetimlerin, öksüzlerin hakkı üzerinde. Bu cezasını inşallah çekecek. Rabbime orada hesap verilecek ama inşallah bu hesap vermeyenlerden olur. Cehennem ateşinde cayır cayır yansın. Tek temennimiz. Bizim ellerimiz onun yakasında olacak. Dünyadan 1 pislik kurtuldu" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İkiz şehitlerin babası: 'Fetullah Gülen, cehennem ateşinde cayır cayır yansın' - Son Dakika


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