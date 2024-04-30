İkizköy\'de Termik Santral Nedeniyle Su Kesintisi Yaşanıyor

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ESMA TURAN

(MUĞLA) - Termik santrale karşı mücadele eden Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi'nde bu kez de günlerdir su kesintisi yaşanıyor. Su kullanım hakkının öncelikli olarak termik santrale verildiğini söyleyen İkizköylülerin gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal, köylülerle birlikte Milas Kaymakamı hakkında CİMER'e şikayette bulunacaklarını açıkladı. Atal, "İkizköylülerin 3 gündür suyu kesik. Su kullanım hakkı sıralamasına göre öncelik köylülerde olmasına rağmen kanunlar uygulamaya Kaymakam vasıtasıyla Limak İçtaş Termik Santrali İkizköylülere zulüm ediyor" dedi.

Yıllardır Akbelen Ormanı'nı termik santralden korumak için direnen İkizköylüler, şimdi de susuzlukla mücadele ediyor. İkizköy Muhtarı Nejla Işık, dün yaptığı açıklamada termik santralin deposundaki pompanın arızalanması nedeniyle susuz kaldıklarını söyledi. İkizköylülerin gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal ise ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, köylülerle birlikte Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Büke hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçundan CİMER'e şikayette bulunacaklarını açıkladı.

Atal, şöyle konuştu:

"İkizköy dostları olarak Mustafa Ünver Büke'yi görevi kötüye kullanmaktan CİMER'e şikayet edeceğiz ve gelecekte siyasi iktidar değiştiğinde görevden atılacak ve yargılanacak olan kaymakamların, valilerin listesine birisini daha ekleyeceğiz. Çünkü Milas Kaymakamı görevi kötüye kullanma suçu işliyor. İkizköylülerin 3 gündür suyu kesik. Su kullanım hakkı sıralamasına göre öncelik köylülerde olmasına rağmen kanunlar uygulamaya Kaymakam vasıtasıyla Limak İçtaş Termik Santrali İkizköylülere zulüm ediyor. Havza yönetim planlarının hazırlanması uygulanması ve takibi yönetmeliğine göre su kullanım hakkı sıralaması şöyle: Bir içme ve kullanma suyu, iki çevresel su ihtiyacı yani köylünün bahçe ve hayvanlarını sulama ihtiyacı, dört su ürünleri iletimi, beş enerji ve maden. Yani ilk dördünde su kalacak olursa enerji ve maden üretimi için su kullanılabiliyor ama İkizköy'de Akbelen'de Nihat Özdemir ve İbrahim Çeçen için bu sıralama tersine çevrilmiş durumda. Önce termik santralin suyu veriliyor, köylünün de suyu kesiliyor ve köylüye Nihat Özdemir ve İbrahim Çeçen zulüm ediyor.

"KAYMAKAMIN İLK SUÇU DEĞİL"

Tabii bu bizim az sonra topluca şikayet edeceğimiz Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Büke'nin ilk işlediği suç değil. Biz daha önce 10 Ocak 2022 tarihinde Yeniköy- Kemerköy Termik Santrali'nin hukuka kanuna aykırı patlatmalar nedeniyle Milas Kaymakamlığı'na resmi başvuru da bulunduk. Ancak bununla ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Cevap dahi verilmedi. Oysaki Çevre Kanunu 14. Madde, Türk Ceza Kanunu 183 ve 123. Maddeler ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Denetim Yönetmeliği 15 ve 23. Maddeler bu denetimsiz ve köylüyü rahatsız edecek, evlerini kafasına göçertecek şekildeki dinamit patlatmaları yasaklıyor. Dediğimiz gibi AKP'nin yeni Türkiye Yüzyılı, AKP'li hakimler, savcılar, kaymakamlar ve valililer aracılığıyla 5'li çetelerin, yerli işbirlikçilerin, dahili bedhahların Türk köylüsüne zulmettiği yüzyıldır. AKP'nin yeni Türkiye Yüzyılı, budur. Biz az sonra Kaymakam Ünver Büke'yi, CİMER'e görevi kötüye kullanmaktan şikayet edeceğiz. Şu anda CİMER'den hiçbir işlem yapılmayacağını biliyoruz ama kayıtlarda olsun, gelecekte iktidar değişikliğinde bu kanunları uygulamayan ve suç işleyen kaymakamlar, valiler, hakimler ve savcılar hepsi yargılanacaklar. Meslekten atılacaklar. Bunu da burada tarihe not düşelim."