İkizköylüler Zeytin Ağaçlarını Savunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İkizköylüler Zeytin Ağaçlarını Savunuyor

10.03.2026 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milas'ta İkizköylüler, YK Enerji'nin zeytin ağaçlarını sökmesine karşı basın açıklaması yaptı.

Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesinde İkizköylüler, YK Enerji ekipleri tarafından zeytin ağaçlarını sökmesine tepki gösterdi. "Milas zeytinine sahip çık" sloganıyla Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Ticaret ve Sanayi Odası önünde basın açıklaması yapan köylülerden Esra Işık, "Milas İlçe Tarım Müdürlüğü'nün kapısındayız. Var mı bir muhatabımız? Yok. Bu köylünün bir muhatabı olmayacaksa devlet yok. Biz derdimizi kime anlatacağız?" dedi.

Milas'ın Çamköy Mahallesi Kuyucak mevkisinde geçtiğimiz hafta YK enerji ekipleri sabah saatlerinde zeytin ağaçlarını sökmeye başlamamasına tepkilerini sürdüren İkizköylüler, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milas Ziraat Odası Başkanlığı ve Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı önünde "Milas zeytinine sahip çık" sloganıyla basın açıklaması yaptı.

Köylülerden Esra Işık, Milas İlçe Tarım Müdürlüğü önünde şunları söyledi:

"Boş bırakılan koltuklarla karşı karşıyayız bugün. Keşke biraz yürekleri olsaydı da karşımıza çıkmaya, bir özür dileyebilselerdi bizden. Bir özür bu kadar zor olmamalı. Milas İlçe Tarım Müdürlüğü'nün kapısındayız. Var mı bir muhatabımız? Yok. ya bu köylünün bir muhatabı olmayacaksa devlet yok. Biz derdimizi kime anlatacağız? Bizi göreceksiniz artık. Bizi duyacaksınız artık. Sizin sahip çıkmak zorunda olduğunuz, sorumluluğunda olduğunuz yasaya burada biz sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu yasayı bir tane şirket istedi diye değiştiriyorsanız, o zaman köylü istedi diye, köylü karşısında duruyor diye geri çekeceksiniz ya da başka bir yol bulacaksınız. Sadece şirketin çiftliği değil burası. Milas, bu YK Enerji Şirketi'nin çiftliği değil. Milas, Milas'ındır, Milas halkınındır, köylüsünündür."

"Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz"

İkizköy Muhtarı Nejla Işık ise Milas Ziraat Odası önünde şöyle konuştu:

"Bizim topraklarımız, köylerimiz, Milasımız, zeytinlerimiz sahipsiz değil. Biz kimsesiz değiliz. Biz bu ülkenin yurttaşıyız. Buradan avazımız çıkıncaya kadar bağıracağız. Hakkımızı, anayasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Davalarımızı açtık. Hafta olarak çiftçiler olarak bütün bu oda başkanlarının yanımızda olmasını bekliyorduk. Ama ne yazık ki tarafını belli etti. Zararın neresinden dönülse kardır diyoruz. Gelin Milasımıza, gelin çiftçilerimize, biz köylülere ihanet etmekten vazgeçin. Bizlere sahip çıkın. Milas'ın tarihine, zeytinine, kültürüne sahip çıkın artık. Bu haklı sesi, bu haklı feryadı duyun ve duyurmamıza vesile olun. Bizim alnımız ak, başımız dik. Bu onurlu yolda sonuna kadar yürüyeceğiz. Bir kişi de kalsak bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu her zaman böyle bilinsin."

"Elleri kırılsın sökenlerin"

Elindeki zeytinleri oda önüne döken bir yurttaş ise, "Bu zeytin, bu zeytinden ürettiğimiz yağlar, bu zeytin olmazsa olmaz. Bu zeytinden karnınız doyuyor. Karnınızı, başınızı bu zeytinyağından olan sabunla yıkıyorsunuz. Yazıklar olsun, yazıklar olsun diyecek bir şey bulamıyorum. Elleri kırılsın sökenlerin. Bakın döküyorum. Kurtlar, kuşlar yesin bunu" dedi.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası önünde konuşan bir başka yurttaş da, "Zeytinlerimiz gitti. Dışarı çıkıyorum, ağlıyorum. İçeri geliyorum, ağlıyorum. Koca zeytinler gitti, üstüne bize gelecekler diye çok korkuyorum. Bu zeytini yemesinler bundan sonra. Bu zeytini koymasınlar sofraya. Yeter artık. Altımızdaki yer gitti. Üstümüzdeki yer gidecek. Nereye gideceğimi şaşırdım. Nereye gitsem ben kulağımda kepçe sesleri duruyor. Bak şu tarlanın haline" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Enerji, Zeytin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İkizköylüler Zeytin Ağaçlarını Savunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy’de film gibi soygun: Ev sahibi ve bakıcısını bağlayıp 1 milyonluk vurgun yaptılar Kadıköy'de film gibi soygun: Ev sahibi ve bakıcısını bağlayıp 1 milyonluk vurgun yaptılar
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı 24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
“Hastaneye gidiyorum“ diye evden çıkan Hatice 4 gündür kayıp "Hastaneye gidiyorum" diye evden çıkan Hatice 4 gündür kayıp
Gana’da M çiçeği salgını 1000’den fazla vaka görüldü, 8 kişi hayatını kaybetti Gana'da M çiçeği salgını! 1000'den fazla vaka görüldü, 8 kişi hayatını kaybetti
İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486’ya yükseldi İsrail saldırılarında ölen Lübnanlıların sayısı 486'ya yükseldi
Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi: Artık daha da sarışın Kıvanç Tatlıtuğ imaj tazeledi: Artık daha da sarışın

15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
14:54
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki! Rest çektiler
14:42
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
14:26
Rojin’in İspanya’ya gönderilen telefonundan haber var
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
14:13
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 16:09:23. #.0.4#
SON DAKİKA: İkizköylüler Zeytin Ağaçlarını Savunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.