İklim Değişikliği İncir Üretimini Olumsuz Etkiliyor

Yerel

OSMAN BEKKAR

(AYDIN) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan incir işletmecisi ve üreticisi Birkan Şen, iklim şartlarından dolayı incirde rekolte düşüşü olduğunu, güney kesimlerinden sıcaklık nedeniyle ürün kalitesinde sorunlar yaşandığını söyledi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde incir işletmecisi ve üreticisi Birkan Şen, incir üretimi rekoltesinde büyük düşüşler yaşandığını, bu düşüşün sebebinin hava ve iklim şartlarından kaynaklandığını ifade etti. Birkan Şen, açıklanan rekolte ile sahadaki durumun örtüşmediğini belirterek "Ben bu yıl rekoltenin geçen yıla ulaşacağını düşünmüyorum. İncirde ciddi bir sıkıntı var. Bu yıl rekoltenin hava şartlarından dolayı ciddi bir sıkıntı olduğunu belirtebilirim" dedi. Şen, yüksek kesimlerde kaliteli ürünler elde edilirken, güney kesimlerinde sıcaklık nedeniyle ürün kalitesinde sorunlar yaşandığını söyledi.

"İncirciler olarak 'alfa toksin' dediğimiz ve hava şartlarından oluşan incirin içindeki siyahlaşma konusunda dikkatli olmalıyız" diyen Şen, "Bu tür incirler sağlam incirlerin arasına konulmamalıdır. Hastalıklı incirlerin ihracat ürünleri arasına karışmasının pazarda ciddi kayıplara neden olacağı için özellikle yurt dışı pazarlarda bu tür ürünlerin geri dönmesi durumunda fiyat düşüklüğüne yol açacaktır" dedi.

Alfa toksin ve olfo toksin gibi tehlikelerin iklim şartlarından kaynaklandığını belirten Şen, "Havadaki nemin yüksek olması incirin içini boşaltır, nemin olmayışı ise poyrazın sıcak esmesinden kaynaklanan bir durumdur" dedi. Şen, bu tür incirlerin mor ışık altında dikkatle incelendiğini ve risk taşıyan ürünlerin ayrıldığına dikkat çekti.

"Sulama sistemleri oluşturulmalı"

Sulama sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Şen, bölgesel sulama sistemlerinin oluşturulması, kapalı devre sistemlerinin desteklenmesi ve yeraltı su depolarının oluşturulmasının önemine işaret etti. Şen, iklim krizine karşı önlemler alınmasının hayati önemde olduğunu belirterek, suyun en büyük ihtiyaç olduğunu ifade etti.