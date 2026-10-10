İktisatçı Yıldız Füsun Sürücü, pandemide başladığı seramikte 4 yıldır üretim yapıyor - Son Dakika
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İktisatçı Yıldız Füsun Sürücü, pandemide başladığı seramikte 4 yıldır üretim yapıyor

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İktisatçı Yıldız Füsun Sürücü, pandemide başladığı seramikte 4 yıldır üretim yapıyor
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İktisatçı Yıldız Füsun Sürücü, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde pandemide hobi olarak başladığı seramikte 4 yıldır el emeği ürünler üretiyor. Sürücü, seramiğin maddi kazançtan çok üretmenin mutluluğu ve stresten uzaklaşma yolu olduğunu söylüyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hobi olarak başladığı seramik çalışmalarını zamanla geliştiren iktisatçı Yıldız Füsun Sürücü, yaklaşık 4 yıldır el emeği ürünler ortaya çıkarıyor. Sürücü, seramiğin kendisi için maddi kazançtan çok üretmenin verdiği mutluluk ve stresten uzaklaşmanın bir yolu olduğunu söyledi.

İktisatçı Yıldız Füsun Sürücü, evde geçirdiği zamanları değerlendirmek amacıyla farklı el sanatlarıyla başladığı üretim yolculuğunu seramikle sürdürüyor. Taş boyama, mangala ve takı çalışmalarının ardından seramiğe yönelen Sürücü, Akçakoca'da açılan bir kursta aldığı eğitimin ardından kendisini geliştirerek üretmeye devam etti.

"Asıl mesleğim seramikçilik değil"

Seramiğe başlangıç hikayesini anlatan Sürücü, çalışmalarının ilk olarak hobi amacıyla başladığını belirterek, "Aslında bu işe hobi olarak başladım. Asıl mesleğim seramikçilik değil. İktisatçıyım normal şartlarda. Evde olduğum anlarda zamanımı değerlendireyim, bir şeyler üreteyim diye başladığım bir serüven var. Yolculuğum seramiğe kadar geldi. Onun öncesinde taş boyama yaptım, mangala çalıştım, takı yaptım. Çok büyük bir tutkuydu benim için seramik. Akçakoca'da açılan bir kurs sayesinde küçük bir eğitim aldım. Daha sonra kendimi geliştirerek buraya kadar geldim" dedi.

Seramik yolculuğu pandemi döneminde başladı

Yaklaşık 4 yıldır seramikle ilgilendiğini ifade eden Sürücü, bu alandaki çalışmalarının pandemi döneminde başladığını söyledi. Sürücü, "Seramik yolculuğum çok eski değil, 4 yıldır bu işi yapıyorum. Pandemi döneminde başladı diyebilirim. Bu işin maddi boyutundan ziyade kendimi tatmin boyutuyla daha fazla ilgileniyorum ben. Çünkü çok keyif alıyorum seramik yaparken. Stresimi atıyorum. Zamanımı güzel değerlendirdiğimi düşünüyorum. Bir şeyler üretiyorum, beğenilirse de çok daha güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

"El yapımı ürün ile fabrikasyon aynı olmuyor"

El yapımı seramik ürünlerin fiyatlarının zaman zaman yüksek bulunduğunu dile getiren Sürücü, bunun temel nedeninin üretim süreci ve maliyetler olduğunu belirtti. Ürünlerin tamamının el emeğiyle hazırlandığını vurgulayan Sürücü, "İnsanlar yaptığımız bu işi pahalı olarak görüyor. Ama ürünlerimizin tamamının maliyetinin yüksek olmasının sebebi ise hepsinin el yapımı olmasından kaynaklanıyor. El yapımı ürün ile fabrikasyon maalesef aynı olmuyor" diye konuştu.

Sipariş üzerine çalışıyor

Butik ve kişiye özel çalışmalar yaptığını belirten Sürücü, üretimlerinin önemli bölümünü sipariş üzerine gerçekleştirdiğini belirterek, "Butik, tek tek veya özel çalışmalar yapıyorum. Dolayısıyla da bir tık daha pahalı satıyorum. Fiyatları görünce dükkandan giden müşteriler de oluyor. Çok beğeniliyor ama bütçe elverişli olmayınca alamıyorlar. Hedef kitlem ise sipariş verenler oluyor. Ekseriya sipariş üzerine çalışıyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatAkçakocaDüzceSanatYaşamYerelSon Dakika

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