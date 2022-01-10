İl dışına ataması yapılan personele veda yemeği - Son Dakika

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde, (AFAD) il dışına ataması yapılan personel için veda yemeği düzenlendi.

AFAD Başkanlığı'nca açılan 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nda başarılı olarak il dışına ataması yapılan personel için veda yemeği düzenlendi.

Yemekte konuşan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, sınavda başarılı olan 7 ayrı personeli tebrik ederek, il dışına ataması yapılan 5 personele yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Özverili çalışmaları için duyduğu memnuniyeti dile getiren Artun, program sonunda ataması yapılan personele Teşekkür plaketi takdim etti. - KÜTAHYA