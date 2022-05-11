İl finali birincileri belli oldu - Son Dakika
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İl finali birincileri belli oldu

11.05.2022 10:49
İl finali birincileri belli oldu

Bilecik'te gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışmalarında birinciler belli oldu.

Bilecik'te gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve hafızlık yarışmalarında birinciler belli oldu.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından 2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık' yarışmaları il finali yapıldı. Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'un başkanlığında, Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi öğretim üyesi Dr. Lokman Bedir, İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, Pazaryeri İlçe Müftüsü Şenol Şahin ve İl Vaizi Erhan Yılmaz'ın jüri olarak katıldığı yarışma Orhangazi Cami'nde gerçekleştirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda hafızlık dalında; Okluca Köyü Cami İmam Hatibi, Ünal Şipal, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma dalında; Gölpazarı Urgancılar Köyü Cami İmam Hatibi, Mustafa Can birincilik ile ödüllendirildi. - BİLECİK

İl finali birincileri belli oldu
İl finali birincileri belli oldu
İl finali birincileri belli oldu

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Şeyh Edebali Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Bilecik, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İl finali birincileri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İl finali birincileri belli oldu - Son Dakika
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