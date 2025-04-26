İl Halk Kütüphanesi, kitapseverlerin gözdesi olacak

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte, modern mimarisi, zengin koleksiyonu ve donanımlı alanlarıyla okuyan ve okutan şehir Kayseri'nin kültür ve eğitim hayatına değer katacak İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Bünyesinde hizmet veren kütüphaneleri, öğrencilere sağladığı destekleri ve düzenlediği rekorlar kıran kitap fuarları ile Kayseri'nin okuyan ve okutan bir şehir olarak anılmasına önemli bir katkı sunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği halinde devasa bir kütüphaneyi daha şehre kazandırıyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımında sone gelinen İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, çalışmalar hakkında ilgililerden detaylı bilgi aldı. Bakanlık ve Büyükşehir iş birliği ile bir eserin daha Kayseri'ye kazandırılacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Kütüphaneler şehri Kayseri'mize yakışan bir eser olacak İl Halk Kütüphanesi'nde sona yaklaşıldı. Tefrişat düzenlemeleri devam ediyor. Bu güzel eser, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından içerik ve donanım açısından günün eğitim modeline uygun hale getirilecek" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek'e İl Halk Kütüphanesi ziyaretinde Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da eşlik etti. - KAYSERİ