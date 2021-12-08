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İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sandal'dan Rektör Beydemir'e ziyaret - Son Dakika

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sandal'dan Rektör Beydemir'e ziyaret

08.12.2021 16:35
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sandal'dan Rektör Beydemir'e ziyaret

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Prof. Dr. Rektörü Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Prof. Dr. Rektörü Şükrü Beydemir'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile bir süre sohbet eden İl Jandarma Komutanı Sandal, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi alırken kurumlar arası iş birliğinin önemine değindi. Rektör Prof. Dr. Beydemir ise, üniversitede ki bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplumsal çalışmalar hakkında Albay Sandal'a bilgi verirken ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BİLECİK

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sandal'dan Rektör Beydemir'e ziyaret

Jandarma, Bilecik, Rektör, Albay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sandal'dan Rektör Beydemir'e ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sandal'dan Rektör Beydemir'e ziyaret - Son Dakika
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