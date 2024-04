Yerel

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ERVA Spor Okulları'nda bayram coşkusu yaşandı. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, "Sizler bu ülkenin en önemli değerlerisiniz" dedi.

2 büyük ilçede, 13 okulda ve 1 antrenör, 25 il koordinatör, 464 öğrencinin katılımıyla faaliyetlerini sürdüren İl Milli Eğitim Müdürlüğü ERVA Spor Okulları, bayramlaşma programında bir araya geldi. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Mehter Marşı eşliğinde coşkulu anlar yaşandı. Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, "Sizler bu ülkenin en önemli değerlerisiniz. Sizleri bu yaşlarda her türlü imkanlarla buluşturmak, sevdiğiniz, hoşunuza giden ilgi ve yeteneklerinizin olduğu imkanlarla buluşturmak, bizlerin görevi. Sizler geleceğe hazırlanırken, bizlerin öncelikli amacı iyi insan olmanız. Temel amaç iyi insan olmak. Ancak bununda içini doldurmamız lazım. Sizin her şeyden önce bu vatanın, bu milletin değerlerini bilen, hassasiyetlerini bilen, bizlerin milli ve manevi değerlerine sahip olan gençler olarak yetişmeniz, daha sonra kendi akranlarınızla, dünya gençleriyle spor, sanat, bilim, kültür ve her alanda yarışabilecek düzeyde ve kapasitede olmanız çok önemlidir. Fırsatlarla buluşturulmanız çok önemlidir. Sizin hayata hazırlanmanız, geleceğe hazırlanmanız, iyi insan olmanız, mutlu insan olmanız, ülkenizi ve milletinizi, inançlarınızı en iyi şekilde temsil etmeniz çok önemli" şeklinde konuştu.

Öğrenciler program sonunda Milli Eğitim Müdürü Karaköse ile bayramlaştı. - KAYSERİ