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İl Müftülüğünden sabah namazı buluşmaları - Son Dakika

İl Müftülüğünden sabah namazı buluşmaları

26.11.2021 10:37
İl Müftülüğünden sabah namazı buluşmaları

Erzincan İl Müftülüğü hafta içi farklı camilerde olmak üzere sabah namazı buluşmaları düzenliyor.

Erzincan İl Müftülüğü hafta içi farklı camilerde olmak üzere sabah namazı buluşmaları düzenliyor.

Erzincan İl Müftülüğünden vaiz ve hatiplerin, din hizmetleri uzmanlarının, müftü ve müftü yardımcılarının da katılımıyla hafta içi farklı camilerde cemaati sabah namazına teşvik ve sabahın seher vakti manevi kazancından istifade etmek düşüncesiyle sabah namazı buluşmaları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Mevlana camiinde bu sabah camii görevlilerinin ve farklı camilerden gelen görevlilerin yanı sıra, İl Vaizi Servet Tiryaki'nin sohbet ettiği, Cami-i Kebir İmam Hatibi Adem Kocatürk ve Müezzin Kayyım Erdoğan Seren'in Kur'an-ı Kerim okuyup ilahi ve kasideler seslendirdiği, ümmetin dirlik, birlik, sıhhat ve selameti için dualar edildiği bir buluşma gerçekleşti. Ardından buluşmaya katılan cami cemaatine çorba ikramında bulunuldu.

İl Müftülüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla çağrıda bulunularak, "Farklı yerleşim birimlerinden cami cemaatinin bu program ve buluşmalara katılımlarını ve sabah namazı seher vaktinin bereketiyle buluşmalar gerçekleştirmeye cemaatimizi bekliyoruz" denildi. - ERZİNCAN

İl Müftülüğünden sabah namazı buluşmaları
İl Müftülüğünden sabah namazı buluşmaları

Erzincan, Müftü, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İl Müftülüğünden sabah namazı buluşmaları - Son Dakika


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