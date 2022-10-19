İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden YDS açıklaması - Son Dakika
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İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden YDS açıklaması

19.10.2022 14:51
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden YDS açıklaması

Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada hafta sonu yapılacak olan '2022 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı' dolayısı ile Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün 23 Ekim Pazar günü açık olacağı belirtildi.

Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada hafta sonu yapılacak olan '2022 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı' dolayısı ile Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün 23 Ekim Pazar günü açık olacağı belirtildi.

Konu ile ilgili İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "ÖSYM Başkanlığı tarafından 23 Ekim 2022 tarihinde '2022 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/2)' yapılacaktır. Sınava katılacak adaylardan kayıp veya değiştirme nedeniyle T.C kimlik kartı almak isteyenlere 'Sınava Giriş Belgesi' ve bir adet biyometrik fotoğrafını yanında getirerek yeni T.C Kimlik Kartı düzenleninceye kadar 'Geçici Kimlik Belgesi' verilebilmesi ve MERNİS Nüfus bilgilerinde sorun olan adayların bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün 23 Ekim Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden YDS açıklaması - Son Dakika

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