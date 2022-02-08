İl Özel İdaresi yatırımlar ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi - Son Dakika

Bilecik İl Özel İdaresi yatırımlar ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Bilecik İl Özel İdaresi toplantı salonunda AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz'ın katılımlarıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Bilecik İl Özel İdaresi yatırımlar ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi. - BİLECİK