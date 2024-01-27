- İl özel idaresinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor

BİTLİS - Bitlis'te önceki gece akşam kar yağışından dolayı kapanan 315 köy yolundan 205'i il özel idaresi tarafından ulaşıma açıldı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve Türkiye'de en fazla kar yağışı alan illerin başından gelen Bitlis merkezde kar kalınlığı 1, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 1,5 metre olarak ölçüldü.

Köylerde Bitlis İl Özel İdaresi, şehir merkezinde ise karayolları ve belediye ekipleri kapanan yolları açmak için yoğun çaba harcıyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Kurtkan, bugün itibari ile kapanan 315 köy yolundan 205'ini açtıklarını belirterek bugüne kadar 8 bin 500 kilometre yol ağında karla mücadele çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Kurtkan, kapalı 110 köy yolunun kaldığını ve bu yolların da 7/24 esasına göre çalışarak en kısa sürede açarak vatandaşların kullanımına sunacaklarını da sözlerine ekledi.