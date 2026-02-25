Adıyaman'ın Sincik ilçe protokolü, Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi erkek pansiyonunda kalan öğrencilerle birlikte iftar yaptı.
Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya gelen ilçe protokolü, aynı sofrayı paylaşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Pansiyonda düzenlenen iftar programına Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tanrıverdi katıldı.
Kaymakam Yıldız ve beraberindekiler, karavananın başına geçerek öğrencilere yemek dağıttı. Daha sonra öğrencilerle birlikte sıraya giren protokol üyeleri, yemeklerini alarak aynı sofrada iftar açtı.
Programda öğrencilerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › İlçe protokolü öğrencilerle iftarda bir araya geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?