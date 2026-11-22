İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlenen "İlim, Hikmet ve İnsan: Prof. Dr. Medaim Yanık Sempozyumu"nun açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Medaim Yanık'ın hayatı, eserleri ve dostluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Bir hayat ancak bu kadar iyi yaşanabilir" dedi.

İbn Haldun Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM) tarafından düzenlenen "İlim, Hikmet ve İnsan: Prof. Dr. Medaim Yanık Sempozyumu"nun açılışı üniversitenin medya merkezinde gerçekleştirildi.

Açılış programına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ve üniversite rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve ruh sağlığı uzmanı katıldı.

Sempozyumda konuşan İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, "Hürriyetine, iradesine düşkün bir insan, güçlü bir birey benim gördüğüm Medaim Hoca. İyi bir hayat yaşamanın çok asil bir örneği. Bilgece yaşamak, hayır üzerine yaşamak, Müslüman olarak yaşamak. Hayatın anlamı üzerine tefekkür eden bir insan. Yaşantı yoluyla öğrenen ve yaptığı mesleği de mübarek meslek olarak görüp insanların hayatlarını yaşamaları için emek sarf etmiş ve bu mesleğe sahip çıkmış bir insan. Hepsinin özünde iyi bir Müslüman" diye konuştu.

"Dolayısıyla bu on kitap birbirini bütünleyen, tamamlayan bir hikaye. Ama bir tanesi eksik"

Prof. Dr. Duran, Prof. Dr. Medaim Yanık'ın on kitabı olduğunu, hikayesinin tamamlanması için bir kitap daha yazılması gerektiğini kaydetti. Duran, "Medaim Hoca'nın on tane kitabı var. Benim baktığım yerde on birinci bir kitap gerekiyor. O tamamlanmamış ve fotoğraflarda gördüğüm kadarıyla da eksik kalmış Medaim Hoca'nın yaşadıklarının bir kısmını içeriyor. Kendisinin siyaset psikolojisi ile ilgilendiği, düşünce kuruluşu SETA'dayken yazdıkları, çizdikleri ve konuştukları. Bence bu alan eksik kalmış. Şimdi on kitaba bakalım. Bu on kitap, tabii konuştuğumuz için de yakından biliyorum. Medaim Hoca'nın bu hikayesinin bir özeti aslında. Hepsi anlamlı, hiçbirisi boşuna değil ve hepsi de üreten, insanlara fayda üretmek için verilmiş emektir. Bölünmüş zihinler elbette bu işin uzmanı olan psikologlar, psikiyatristler için çok teknik bir kavram olabilir. Benim için yaşadığımız bu modern dünyanın içerisinde, bu karmaşası içerisinde aslında her birimizin bölünmüş zihinler bir araya getirdiğini ve kimliklerimizdeki bu bölünmüşlükleri birbirine eklemlemeye çalıştığımızı ve zor bir dünyada yaşadığımızı biliyorum. O yüzden hocanın o bölünmüş zihinler tercihi bile çalışma alanı olarak bence bir Müslüman olmanın, iyi bir insan olmanın başladığı nokta. Sonraki yazdıkları eş terapisi, evlilik ve çocukların yetiştirilmesi. Bunlar bizim Müslüman insanlar olarak en fazla üzerinde durduğumuz, değer verdiğimiz konular. En son kitabı da Ölüm ve Murad kitabı da bir Müslüman'ın iyi yaşamla ilgili anlam arayışının anlatıldığı kitap. Dolayısıyla bu on kitap birbirini bütünleyen, tamamlayan bir hikaye. Ama bir tanesi eksik" dedi.

"Bir hayat ancak bu kadar iyi yaşanabilir"

Duran, Prof. Dr. Medaim Yanık'ın tutarlı ve erdemli bir hayat sürdüğünü belirterek "Hayatı boyunca, hangi ocağı tüttüreceğini de çok iyi bildi. Ne zaman nerede olması gerektiğini ve ne zaman nereden ayrılıp yeni bir hikayeye geçmesi gerektiğini de çok iyi bildi. Bu itibarla ben 2009 yılından itibaren hayatını görmüş bir insan olarak gıpta ediyorum. Bir hayat ancak bu kadar iyi yaşanabilir. Tutarlı, erdemli, anlamlı ve gerektiğinde radikal tercihleri de, zor tercihleri de içinde barındıran ama hep de hayra doğru giden, bu arada elbette bir insan olarak zorlukları, istekleri, arzuları, çelişkileri de aynı şekilde bir arada yaşayarak ama hepsini de o sınavları geçen, hayra yönelten bir insan olarak yaşamak" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Medaim Yanık'ın 15 Temmuz gecesi havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladığını ifade eden Prof. Dr. Duran, "Kendisi malum olduğu üzere FETÖ'nün yaptığı bu 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'na giderek Cumhurbaşkanı'nı karşılayan ve o gece cihat eden insanların arasındaydı Medaim Hoca. Bunu hatırlatmayı doğrusu özel bir an olarak bir görev biliyorum. Bu yönüyle aksiyon adamı aynı zamanda. Yani sadece düşünceleriyle, fikirleriyle, eserleriyle işte o tabii ki bir insanlara hayırlı olmuş bir insan değil, aynı zamanda gerektiğinde canını da ortaya koyacak bir cesaretin sahibi. Böyle baktığımda ben diyorum ki Medaim Hoca Müslümanca yaşayan bir insan. Malum ağır bir hastalık geçiriyor. Rabbimden kendisine şifa diliyorum. Bugün bu yönüyle Medaim Hoca üzerine konuşmak aslında dostluk üzerine de konuşmak. Buradaki katılımcılara baktığımda ailesi haricindeki dostları olarak sizleri gördüğümde her birinizin yüzünde bu dostluk ne demek bunu anlayacak, verilen emek nedir bunu yakından hisseden insanların konuştuğunun farkındayım. Onun için belki benden daha fazla beraberliği, daha fazla dostluk serüveni yaşamış arkadaşlarımız var. Onlar da bundan sonraki panellerde konuşacak. Kendi adıma Medaim Hoca ile ilgili 2009'dan bu yana yürüdüğüm yolun birbirini dost olarak anlamak, birbirine yardımcı olmak, birbirini tamir etmek ve hayır için birbirine tavsiyede bulunmak yolunda çok önemli bir serüven olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.