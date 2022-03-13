İletişim Ofisi, vatandaşları dinliyor - Son Dakika
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İletişim Ofisi, vatandaşları dinliyor

13.03.2022 10:40
İletişim Ofisi, vatandaşları dinliyor

Yenimahalle Belediyesi, İletişim Ofisi ile ilçe sakinlerine ulaşarak istek, talep ve şikayetlerini dinliyor.

Yenimahalle Belediyesi, İletişim Ofisi ile ilçe sakinlerine ulaşarak istek, talep ve şikayetlerini dinliyor.

Vatandaşların istek ve şikayetlerine öncelik vererek, halkın ihtiyaçlarına göre hizmetlerini gerçekleştiren Yenimahalle Belediyesi, İletişim Ofisi ile Yenimahalle sakinlerini tek tek arayarak istek, talep ve şikayetlerini dinliyor. 25 kişilik ekiple çalışmaya başlayan İletişim Ofisi, şuana kadar 22 bin 721 haneye arama yaptı.

İletişim Ofisi'nden sorunlara ivedi çözüm

Aramalar sonucunda vatandaşlardan gelen 3 bin 928 şikayetin 2 bin 629'u ivedi bir şekilde çözülürken, belediyenin yetkisinde olmayan 677 şikayet ise ilgili kurumlara iletildi. Ayrıca 0542 293 93 64 telefon numaralı Whatsapp İhbar Hattı üzerinden mesaj gönderen 410 vatandaşın istekleri de çözüme ulaştı.

"Gelen istek ve şikayetleri zaman kaybetmeden çözüme kavuşturuyoruz"

Yenimahalleli vatandaşlara mümkün olan her kanaldan kulak kabarttıklarını kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle ilçesi gerek yüzölçümü bakımından gerekse nüfusu bakımından oldukça büyük. İlçemizin her metrekaresine hizmet götürüyoruz. Fakat anlık olarak eksiklerimiz olabilir. Gerek kurduğumuz İletişim Ofisi gerek çağrı merkezi gerek sosyal medya hesaplarımız üzerinden vatandaşa kulak veriyoruz. Bu sayede gelen istek ve şikayetleri zaman kaybetmeden çözüme kavuşturuyoruz" dedi. - ANKARA

İletişim Ofisi, vatandaşları dinliyor
İletişim Ofisi, vatandaşları dinliyor
İletişim Ofisi, vatandaşları dinliyor

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Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İletişim Ofisi, vatandaşları dinliyor - Son Dakika


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