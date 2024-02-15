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İliç'te toprak kaymasının olduğu alanda Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarı ile anlık analizler yapılıyor

ERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgeye sevk edilen Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarı'nda anlık olarak analizler yapılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği maden sahasında çevre denetimleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "İhtiyaç duyduğumuz ölçüm ve analizleri laboratuvarımızda gerçekleştiriyoruz. Afet ve kaza, acil durumlarda da ihtiyaç duyduğumuz analiz sonuçlarına çok kısa sürede ulaşabilmek için Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarı'nı kullanıyoruz. Aynı zamanda TSE faaliyetlerini biz uzaktan da izliyoruz. Bu manada 780'in üzerinde sanayi bacasını ve 500'ün üzerinde atık su çıkış parametrelerini online olarak izliyoruz. Herhangi bir olumsuzluk durumunda ivedilikle müdahale diyoruz. İçerisinde bulunduğumuz sahada 13 Şubat günü meydana gelen kaza sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki'nin talimatıyla denetim ekiplerimizi aynı gün bölgeye sevk ettik. ve ivedilikle yaşanan olaydan kaynaklanabilecek bir çevre kirliliği olup olmadığına dair çevresel izleme çalışmalarımızı başlattık. Bu çalışmalar sırasında hem toprak hem su numunelerini sürekli anlık olarak alıyoruz. Bu analizleri de anında gerçekleştirip, ölçüm sonuçlarına ulaşabiliyoruz" dedi.