İlk çoban ateşi Acıpayam'da yakıldı - Son Dakika
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İlk çoban ateşi Acıpayam'da yakıldı

27.04.2022 11:14
İlk çoban ateşi Acıpayam'da yakıldı

Denizli Yörükleri Derneği tarafından koyun keçi yetiştiricilerinin sorunlarının tespiti ve çözümü için planlanan toplantıların ilki Acıpayam'da yapıldı.

Denizli Yörükleri Derneği tarafından koyun keçi yetiştiricilerinin sorunlarının tespiti ve çözümü için planlanan toplantıların ilki Acıpayam'da yapıldı. 'Çoban ateşi' sloganıyla tüm ilçelerde yapılacak toplantılarda tespit edilecek konular, dosya olarak Ankara'ya iletilecek.

Denizli'de yükselen girdi maliyetleri, artan yem fiyatları nedeniyle sıkıntılı günler geçiren koyun keçi yetiştiricisi çobanlara yönelik Denizli Yörükleri Derneği tarafından 'Çoban Ateşi' adı altında toplantılar düzenlenmeye başladı. Her ilçede düzenlenecek toplantıların ilki Acıpayam İlçesinde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan çobanlar yaşadıkları sorunları anlattı. Kayıt altına alınan sorunlar toplantıların bitirilmesiyle birlikte dosya haline getirilerek çözümü için Ankara'ya Tarım Orman Bakanlığı'na gönderilecek. Acıpayam'da ki ilk toplantıya AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan, Denizli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Özdemir ve Acıpayam İlçe Tarım Müdürü Abdurrahman Oymak katıldı.

Toplantıda söz alan çobanlar, daralan mera alanlarından, kurt saldırılarına, artan yem maliyetlerinden, yaşanan çoban sıkıntısına, ormanlık alanlara girişine izin verilmesen koyun keçi sürülerine kadar birçok yaşadıkları sorunu dile getirdi.

Çoban ateşini yaktık

Çobanlardan sık sık gelen şikayetler üzerine bu tür toplantılar düzenlemeye karar verdiklerini anlatan Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan, 'Çoban Ateşi' verilen toplantıların diğer ilçelerde de belirli aralıklarla düzenleneceğini söyledi. Dernek olarak üyelerin büyük bölümünün çobanlık yaptığını hatırlatan Başkan Ceylan, "Çobanlarımızın yaşadığı sorunlarla yakından ilgileniyoruz. Bu toplantıda ortaya çıkan sorunları başlıklar halinde kayıt altına alıyoruz. Tüm ilçelerde yapılacak toplantıdan sonra alınan notlarla ilgili bir dosya hazırlayacağız ve sorunların çözümü için Ankara'ya Tarım Orman Bakanlığı'na göndereceğiz. Sorunların çözümü içinde milletvekillerimizden destek isteyeceğiz. İlimizde koyun keçi varlığının artması, çobanlarımızın refah seviyesinin yükselmesi en büyük hedefimiz" dedi.

Çobanlar ve protokol üyeleri birlikte iftar yaptı. Sonra yakılan çoban ateşi önünde fotoğraflar çekildi. - DENİZLİ

İlk çoban ateşi Acıpayam'da yakıldı
İlk çoban ateşi Acıpayam'da yakıldı
İlk çoban ateşi Acıpayam'da yakıldı
İlk çoban ateşi Acıpayam'da yakıldı
İlk çoban ateşi Acıpayam'da yakıldı

YORUMLAR
500
Evin çatısı alev alev yandı Evin çatısı alev alev yandı Yabancı uyruklu kadınlarla fuhuş yaparken yakalandılar Yabancı uyruklu kadınlarla fuhuş yaparken yakalandılar

Çoban Ateşi, Hisarcık, Acıpayam, Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İlk çoban ateşi Acıpayam'da yakıldı - Son Dakika


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