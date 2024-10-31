Kayseri'de Meslek Tanıtım Toplantısı - Son Dakika
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Kayseri'de Meslek Tanıtım Toplantısı

Kayseri\'de Meslek Tanıtım Toplantısı

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamındaki ilk meslek tanıtım toplantısı, Şehit Mehmet Erdoğan Ortaokulu'nda yapıldı.

31.10.2024 14:49
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamındaki ilk meslek tanıtım toplantısı, Şehit Mehmet Erdoğan Ortaokulu'nda yapıldı.

Meslek Tanıtım Toplantıları'nın ilk etabı Şehit Mehmet Erdoğan Ortaokulu'nda düzenlendi. Toplantıya KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Mehmet Faruk Vural, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek, Okul Müdürü Ali Ulaş ile öğretmenler ve 8. sınıf öğrencileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek yaptı. Çiçek, düzenlenen toplantının öğrencilere ne gibi faydaları olacağına değindi. Konuşmalarının devamında Erkan Çiçek, sözü meslek temsilcilerine bıraktı. Çiçek'in ardından konuşma yapan KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, öğrencilere önce KESOB'un yapısı ve işleyişi hakkında bilgiler verdi. Kurum bünyesinde merkez ve ilçe olmak üzere 41 oda bulunduğuna değinen Başkan Odakır, KESOB'a 33 bin esnaf ve sanatkarın kayıtlı olduğunu, kendisinin de kurumu başkan olarak temsil ettiğini anlatarak öğrencilere kurumu tanıttı. Başkan Şeyhi Odakır; mesleği hakkında bilgiler vererek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Konuşmasında meslek hayatına değinen Odakır, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Sevgili öğrenciler, benim mesleğim kaporta, yani kaporta ustasıyım. Küçüklükten beri bu meslek içerisinde çalıştım. Çıraklığını, kalfalığını yaparak usta oldum. Unutmayın ki çırağı olmadığınız işi öğrenemezsiniz, ustası olamazsanız. Ben de bir ustadan öğrendim mesleğimi Allah ondan razı olsun. Bugünlere gelmemde çok emeği vardır. İşinizi severek yapacaksınız gençler, severek yaptığınızda daha çok başarırsınız. Sabırla, emek vererek ve özen göstererek yaptığınız her işten alnınızın akıyla çıkarsınız. Sizler şimdi önemli bir aşamadasınız, kendinizi ölçün tanımaya çalışın. Eğer eğitim hayatına devam etmek istiyorsanız ona göre yol çizin ve derslerinizi ihmal etmeyin. Ancak istemiyorsanız da şimdiden hangi mesleğe ilginiz varsa ona yönelin, öğrenin emek verin. Geleceğin mesleklerini araştırın. Sizlere her zaman ihtiyacı var memleketimizin. Siz de buna göre karar verin, hayatınızı şekillendirin. Gelecek sizlere emanet olacak. Ülke olarak mühendise de avukata da ihtiyacımız var, sanayiciye de, esnafa da. Bizler bu toplantılar sayesinde sizlerle buluşup tecrübelerimizi aktarıyor naçizane tavsiyelerde bulunuyoruz. Size faydamız dokunsun istiyoruz. Hepinizin gözlerinden öpüyorum, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, sizlere başarılar diliyorum."

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir konuşmasında mesleğini tanıttı. Oda olarak yaptıkları faaliyetleri ve işleyiş biçimi hakkında da bilgiler aktaran Aydemir, meslek hayatına dair önemli notlara değindi. Başkan Aydemir; "Önce işinizi severek yapacaksınız. O işin çırağı, kalfası olacaksınız. Ahilik ahlakıyla işinize yönelecek ve iyi bir şekilde öğreneceksiniz. Ben de diyorum ki çırağı olmadan işin ustası olamazsınız. Kendi mesleğimiz açısından örnek verecek olursak eğer, bulaşık yıkayarak başlayacaksınız gerekirse. Bizler size mesleklerimizi tanıtarak adeta farklı mesleklerin fotoğrafını çekip anlatıyoruz ki zihninizde bir şeyler canlansın. Faydalı olmak istiyoruz hepinize. Tecrübelerimizi aktararak, kariyer hayatınıza olumlu katkı sunmak istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu. Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Mehmet Faruk Vural da konuşmasında, başkanlığını yürüttüğü odası hakkında bilgiler verdikten sonra, sıhhi tesisatçılık mesleğini anlattı. Meslek hayatı hakkında konuşan Vural, kendi dönemlerindeki imkanlar ile günümüz imkanlarını kıyaslayarak, öğrencilere kendilerinin şanslı bir dönemde olduklarını, bu şansı değerlendirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Toplantı; fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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