İlkadım Belediyesi Kreş Geliştirme Merkezi Projesi ile Yeni Nesillere Destek Olacak

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İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kreş Geliştirme Merkezi Projesi ile donanımlı yeni nesillerin ilk adımını atacaklarını söyledi.

Samsun'da İlkadım Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim gören çocuklar, hazırladıkları gösterilerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, minik öğrencilerin 23 Nisan coşkusuna ortak oldu. Çocukların günlerce emek verdiği gösteriler izleyenler tarafından beğeni topladı.

"Kreş ve Geliştirme Merkezi yeni nesilleri yetiştirecek"

Gelecek nesillerin yetiştirilmesindeki öneme vurgu yapan Başkan İhsan Kurnaz, "Belediye başkanı olarak bu ilçede daha güzel şeyler olsun, yaşam standardını yükseltecek daha iyi adımlar olsun diye çalışıyoruz. İlklerin ilçesi İlkadım'a yapmayı hedeflediğimiz 'Kreş ve Geliştirme Merkezi' projemizle yeni bir nesil yetiştirme çabamız büyüyerek devam edecek. Heyecanla hizmet etmeye çalışıyoruz ve ilçemizi geleceğe taşımak adına gençlerimize ve çocuklarımıza elimizden gelen her türlü katkıyı sunacağız. Büyük bir özveri ve emekle kreşteki çocuklarımızın eğitimleri için çaba gösteriyorlar. Onlara da bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyor, tüm çocuklara Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği 23 Nisan bayramını kutluyorum" dedi.

Başkan İhsan Kurnaz'ın konuşmasının ardından İlkadım Belediyesi'ne bağlı kreşlerin 5 yaş sınıf öğrencileri hazırladıkları 23 Nisan gösterileri ile sahne aldı. Minik öğrenciler öğretmenleri eşliğinde şiirler okuyarak, şarkılar söyleyip, dans ettiler. Birbirinden renkli gösteriler hazırlayan minik öğrenciler, beğeni topladı. - SAMSUN