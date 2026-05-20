Samsun\'da belediye binasında yangın tatbikatı

20.05.2026 13:12  Güncelleme: 13:18
Samsun İlkadım Belediyesi'nde tüm personelin katılımıyla yangın tatbikatı ve eğitimi gerçekleştirildi. Tahliye, kurtarma ve yangın söndürme uygulamaları başarıyla yapıldı.

Samsun'un İlkadım Belediyesi Hizmet Binası'nda tüm personelin katılımıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

İlkadım Belediyesi'nde tüm personelin katılımıyla düzenlenen yangın tatbikatı ve eğitimi, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin koordinasyonu ve denetiminde yapıldı. İlk olarak binada yangın sireni çalarken, tüm personel kısa sürede binayı tahliye etti. Senaryo gereği binada bayılarak yere yığılan bir personel ise belediye ekipleri tarafından sedye ile kurtarılarak bina dışına çıkarıldı. Belediye avlusunda toplanan personele itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürme araçlarıyla alakalı eğitim verildi. Verilen eğitimin ardından bina bahçesinde çıkan ufak yangına belediye çalışanları, öğrendikleri bilgi ve yangın söndürme araçları ile müdahale ederek söndürdü.

Tatbikatın, öğrenilmiş bilgilerin uygulanması açısından olumlu geçtiğini ifade eden İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Soylu, "Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür tatbikatları zaman zaman çeşitli kurum ve kuruluşlarda olmakta. Bugün de belediyemizde bu yangın tatbikatını icra ettiler. Personelimizin bu noktada bilgileri olmakla birlikte tazelemelerinde de fayda görüyoruz. O açıdan bizim için de güzel bir uygulama oldu. Allah, bu tür afetlerden tüm memleketimizi, kurumlarımızı korusun. Bu tür durumlarla karşılaşıldığı zaman da ne yapılması gerekiyor konusunda hazırlıklı olmamız lazım. Bugünkü tatbikatta da yetkililer bizlere çok önemli bilgiler verdiler. Neler yapılacağı biliniyor ancak bu tür bilgilerin tekrarında fayda var. Bazı bilgilerin tazelenmesi ve uygulanması noktasında güzel bir tatbikat gerçekleşti" dedi.

Eğitim ve tatbikatların kritik kurumlarda yılda 2, tüm kurumlarda ise en az 1 kez yapıldığına dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Eğitim Amir Yardımcısı Ercan Kabadayı ise "Bizler, İş Güvenliği Kanunu gereğince hem resmi kurumlar hem de özel iş yerlerinde yangın güvenliği eğitimleri veriyoruz. Bugün de İlkadım Belediyesi'nde bu faaliyetimizi gerçekleştirdik. İlk planda acil durum bina tahliyesi gerçekleştirdik. Personelimizi kısa sürede bina dışına tahliye ettik. Sonrasında yangın anında yapılması gerekenler ve yangın söndürme cihazlarıyla ilgili eğitim verdik. En sonunda da belediye personeliyle yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdik. Anlatırken bazı bilgiler öğrenilebiliyor ama uygulama olmazsa unutulabiliyor. Bu tatbikatlar kritik kurumlarda yılda 2, diğer kurumlarda ise yılda 1 kez zorunlu olarak yapılıyor. Bilgiler, tatbikat yapılmadığında unutuluyor. O nedenle her yıl bu eğitim ve tatbikatları hem kamu hem de özel kurumlarda çalışan personelin alması gerekiyor. Biz de bu kapsamda görev icra ettik. Katılan tüm personele şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

Belediye personeli, başarılı bir şekilde gerçekleştirilen tatbikatın ardından görev yerlerine geri döndü. - SAMSUN

Kaynak: İHA

