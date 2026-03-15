Başkan Kurnaz: "AFEM projemizde hazırlık çalışmaları devam ediyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Kurnaz: "AFEM projemizde hazırlık çalışmaları devam ediyor"

15.03.2026 14:15  Güncelleme: 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, muhtemel doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla İlkadım Afet Eğitim Merkezi (AFEM) projesinin hayata geçirileceğini açıkladı. Proje ile deprem, sel, yangın gibi afetlere yönelik eğitimler verilecek ve vatandaşlarda afet bilinci oluşturulacak.

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, muhtemel doğal afetlere karşı potansiyel ve gönüllü ekiplerin yetiştirilmesi amacıyla İlkadım Afet Eğitim Merkezi (AFEM) projesinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ramazan ayında teravih programlarında vatandaşlarla buluşmaya devam eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Reşadiye Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle buluştu. Vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dinleyen Başkan İhsan Kurnaz, belediye hizmetleri ve devam eden projeler hakkında da bilgiler verdi. Başkan Kurnaz, İlkadım'da afet bilincini oluşturmak amacıyla İlkadım AFEM projesinin hayata geçirileceğini belirtti.

"Afetlere yönelik eğitimler verilecek"

Türkiye'nin önemli bir afet ülkesi olduğunu ve afetlere karşı hazırlıklı olmak için İlkadım AFEM projesini hayata geçireceklerini söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Ülkemiz, tektonik, sismik ve iklimsel yapısı dolayısıyla deprem, sel, heyelan ve orman yangınları gibi doğal afetlerle sık sık karşılaşmaktadır. Devletimiz afetlere karşı ciddi ölçüde önlemler almaktadır. Kamu kurumlarında ve özel sektörde afetlere karşı bilinçlendirme eğitimleri yapılıyor. İlkadım Belediyesi olarak da biz de afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla İlkadım AFEM projemizi hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu merkez, afetlere karşı bilinçli, hızlı ve koordineli bir şekilde hareket edebilen bir İlkadım oluşturmayı hedefliyoruz. İlkadım AFEM'de deprem, sel, yangın, heyelan ve diğer tüm afet türlerine yönelik eğitimler verilecek. Bunun yanı sıra merkezimizi, uygulamalı simülasyon alanlarıyla donatılmış modern bir tesis haline getireceğiz. Projemiz tamamlandığında, İlkadım'da hemşehrilerimizin buradaki eğitimlere katılarak hem kendi hem de çevresi için afet bilinci oluşturacağına inancımız tamdır. Temennimiz ülkemizde afetlerin yaşanmamasıdır. Ancak ülkemiz konumu nedeniyle bir afet ülkesidir ve bizler de afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İhsan Kurnaz, İlkadım, Deprem, Samsun, Çevre, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 15:02:32. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.