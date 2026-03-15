Başkan Kurnaz: "AFEM projemizde hazırlık çalışmaları devam ediyor"

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, muhtemel doğal afetlere karşı potansiyel ve gönüllü ekiplerin yetiştirilmesi amacıyla İlkadım Afet Eğitim Merkezi (AFEM) projesinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ramazan ayında teravih programlarında vatandaşlarla buluşmaya devam eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Reşadiye Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle buluştu. Vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dinleyen Başkan İhsan Kurnaz, belediye hizmetleri ve devam eden projeler hakkında da bilgiler verdi. Başkan Kurnaz, İlkadım'da afet bilincini oluşturmak amacıyla İlkadım AFEM projesinin hayata geçirileceğini belirtti.

"Afetlere yönelik eğitimler verilecek"

Türkiye'nin önemli bir afet ülkesi olduğunu ve afetlere karşı hazırlıklı olmak için İlkadım AFEM projesini hayata geçireceklerini söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Ülkemiz, tektonik, sismik ve iklimsel yapısı dolayısıyla deprem, sel, heyelan ve orman yangınları gibi doğal afetlerle sık sık karşılaşmaktadır. Devletimiz afetlere karşı ciddi ölçüde önlemler almaktadır. Kamu kurumlarında ve özel sektörde afetlere karşı bilinçlendirme eğitimleri yapılıyor. İlkadım Belediyesi olarak da biz de afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla İlkadım AFEM projemizi hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu merkez, afetlere karşı bilinçli, hızlı ve koordineli bir şekilde hareket edebilen bir İlkadım oluşturmayı hedefliyoruz. İlkadım AFEM'de deprem, sel, yangın, heyelan ve diğer tüm afet türlerine yönelik eğitimler verilecek. Bunun yanı sıra merkezimizi, uygulamalı simülasyon alanlarıyla donatılmış modern bir tesis haline getireceğiz. Projemiz tamamlandığında, İlkadım'da hemşehrilerimizin buradaki eğitimlere katılarak hem kendi hem de çevresi için afet bilinci oluşturacağına inancımız tamdır. Temennimiz ülkemizde afetlerin yaşanmamasıdır. Ancak ülkemiz konumu nedeniyle bir afet ülkesidir ve bizler de afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız" dedi. - SAMSUN