İlkadım'da Doğal Afetlere Hazırlık: 129 Acil Durum Alanı Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İlkadım'da Doğal Afetlere Hazırlık: 129 Acil Durum Alanı Belirlendi

İlkadım\'da Doğal Afetlere Hazırlık: 129 Acil Durum Alanı Belirlendi

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, doğal afetlere karşı hazırlık amacıyla ilçede 129 acil durum toplanma alanı ve 6 barınma alanı oluşturulduğunu açıkladı. Yetenekli alanlar, vatandaşların güvenliği için belirlendi.

06.05.2025 15:28  Güncelleme: 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yaşanabilecek doğal afetler sonrasında güvenli bölgelerin ve yaşam alanlarının ilçenin birçok noktasında hazır durumda olduğunu söyledi.

Acil durumlar ve doğal afetlerin ardından, geçici barınma alanları hazır olana dek yaşanabilecek panik durumlarını önlemek ve sağlıklı bilgi akışını sağlamak amacıyla, halkın tehlikeli bölgelerden uzaklaşıp toplanabileceği güvenli alanlar belirlendi. Bu afet ve acil durum toplanma alanları, İlkadım'ın çeşitli noktalarında oluşturuldu. Temel ihtiyaçlara yakın ve vatandaşların kolaylıkla tahliye edilebileceği lokasyonlarda belirlenen bu alanlar, tabelalarla işaretlenerek olası afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere hazırlandı. Başkan İhsan Kurnaz, ilçe genelinde 129 afet ve acil durum toplanma alanı ile 6 afet ve acil durum barınma alanı bulunduğunu açıkladı.

"Afetlere karşı tedbirlerimizi alıyoruz"

Vatandaşların ve kamu kurumlarının afetlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Başkan İhsan Kurnaz, "6 Şubat 2023'te 11 ilimizi etkileyen depremlerin yanı sıra, ülkemizin farklı bölgelerinde zaman zaman çeşitli büyüklüklerde depremler yaşandı. Son olarak İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan ilimizde de zaman zaman küçük çaplı depremler hissediliyor. Afetler konusunda alınan genel tedbirlerin yanında, İlkadım Belediyesi olarak bizler de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. AFAD ve Belediyemiz Afet İşleri Müdürlüğü'nce, afet ve acil durum toplanma alanları ile barınma alanlarımız belirlenmiş durumda. İlçemiz genelinde, kırsal mahalleler de dahil olmak üzere toplam 129 acil durum toplanma alanı ve 6 acil durum barınma alanı yer almaktadır. bu alanlar, yaşanabilecek herhangi bir doğal afette vatandaşlarımızın güvende olmasını sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Vatandaşlarımız, bu alanlara e-Devlet üzerinden kolaylıkla ulaşabilirler. İlkadım Belediyesi olarak doğal afetlere yönelik proje ve çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, İhsan Kurnaz, Politika, İlkadım, samsun, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İlkadım'da Doğal Afetlere Hazırlık: 129 Acil Durum Alanı Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Seviyeyi arşa çıkardı Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi Seviyeyi arşa çıkardı! Genç adamdan sevgilisine unutulmaz evlilik teklifi
EuroLeague devi, Guduric’i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek EuroLeague devi, Guduric'i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten çarpıcı çıkış Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor AK Parti Sözcüsü Çelik'ten çarpıcı çıkış! Terörsüz Türkiye için günler sayılıyor
Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar Önce ateş açtılar, sonra darp edip kaçtılar
Trump’ın ’yabancı filmlere vergi’ kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı Trump'ın 'yabancı filmlere vergi' kararı sonrası Hollywood hisseleri sert düşüş yaşadı
Mourinho’ya Rusya’dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz Tanju Özcan: CHP bile iktidara gelebilir ama Ali Koç varken Fenerbahçe şampiyon olamaz
Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı Saldırganı en iyi tanıyanlardan birisi: Bu yaratığı kim saldı dışarı?
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 16:29:15. #7.13#
SON DAKİKA: İlkadım'da Doğal Afetlere Hazırlık: 129 Acil Durum Alanı Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.