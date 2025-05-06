İlkadım\'da Doğal Afetlere Hazırlık: 129 Acil Durum Alanı Belirlendi

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yaşanabilecek doğal afetler sonrasında güvenli bölgelerin ve yaşam alanlarının ilçenin birçok noktasında hazır durumda olduğunu söyledi.

Acil durumlar ve doğal afetlerin ardından, geçici barınma alanları hazır olana dek yaşanabilecek panik durumlarını önlemek ve sağlıklı bilgi akışını sağlamak amacıyla, halkın tehlikeli bölgelerden uzaklaşıp toplanabileceği güvenli alanlar belirlendi. Bu afet ve acil durum toplanma alanları, İlkadım'ın çeşitli noktalarında oluşturuldu. Temel ihtiyaçlara yakın ve vatandaşların kolaylıkla tahliye edilebileceği lokasyonlarda belirlenen bu alanlar, tabelalarla işaretlenerek olası afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere hazırlandı. Başkan İhsan Kurnaz, ilçe genelinde 129 afet ve acil durum toplanma alanı ile 6 afet ve acil durum barınma alanı bulunduğunu açıkladı.

"Afetlere karşı tedbirlerimizi alıyoruz"

Vatandaşların ve kamu kurumlarının afetlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Başkan İhsan Kurnaz, "6 Şubat 2023'te 11 ilimizi etkileyen depremlerin yanı sıra, ülkemizin farklı bölgelerinde zaman zaman çeşitli büyüklüklerde depremler yaşandı. Son olarak İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan ilimizde de zaman zaman küçük çaplı depremler hissediliyor. Afetler konusunda alınan genel tedbirlerin yanında, İlkadım Belediyesi olarak bizler de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. AFAD ve Belediyemiz Afet İşleri Müdürlüğü'nce, afet ve acil durum toplanma alanları ile barınma alanlarımız belirlenmiş durumda. İlçemiz genelinde, kırsal mahalleler de dahil olmak üzere toplam 129 acil durum toplanma alanı ve 6 acil durum barınma alanı yer almaktadır. bu alanlar, yaşanabilecek herhangi bir doğal afette vatandaşlarımızın güvende olmasını sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Vatandaşlarımız, bu alanlara e-Devlet üzerinden kolaylıkla ulaşabilirler. İlkadım Belediyesi olarak doğal afetlere yönelik proje ve çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor" dedi. - SAMSUN