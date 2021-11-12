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İlkokul öğrencilerine balık çeşitleri ve balık tüketmenin faydaları anlatıldı - Son Dakika

İlkokul öğrencilerine balık çeşitleri ve balık tüketmenin faydaları anlatıldı

12.11.2021 10:01
İlkokul öğrencilerine balık çeşitleri ve balık tüketmenin faydaları anlatıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Balık Ye Sağlıklı Ol' konulu eğitim çalışmaları kapsamında ilkokul öğrencilerine balık çeşitleri ve balık tüketmenin faydaları anlatıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Balık Ye Sağlıklı Ol' konulu eğitim çalışmaları kapsamında ilkokul öğrencilerine balık çeşitleri ve balık tüketmenin faydaları anlatıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Eğitim ve Yayım Programı kapsamında 2017 yılında faaliyete geçirdiği, ilkokul öğrencilerine balık ve suda yaşayan diğer canlıları tanıtmak, dünyanın en sağlıklı besin kaynağı olarak tüm dünyada yüksek tüketim alışkanlığı bulunan balık tüketimini çocuklara da özendirmek, yasalarla koruma altına alınmış balık türlerinin yasal boylarını öğrenmek için 'Balık Ye Sağlıklı Ol' konulu eğitim çalışmasına 2020 yılında pandemi sebebi ile ara verilmişti. Okullarda tekrar eğitim faaliyetlerine başlaması ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi tarafından 2021 yılı eğitim çalışmalarına tekrar başlandı.

Etkinliğin Kasım ayı programında, Germencik İlçesi Mursallı Mahallesi Şehit Mehmet İlkokulu, Şehit Cafer İlkokulu ve Koçarlı ilçesi Atatürk İlkokulunda, 4'üncü sınıf öğrencilerimize eğitimler verildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personellerince, vücudumuz için gerekli olan omega-3, vitamin ve amino asitler ile kalsiyum, fosfor gibi minerallerin balık ve diğer su ürünlerinde bol miktarda bulunduğu belirtilerek özellikle büyüme çağındaki bireylerin haftada en az iki kez balık tüketmesinin fiziksel ve zeka gelişimlerine önemli faydalar sağlayacağı öğrencilerimize anlatıldı.

Balık yeme alışkanlığının çocuklara kazandırılması için yapılan eğitim faaliyetleri, okul yöneticileri ve öğretmenleri tarafından da desteklendi. Eğitim sonunda, katılımcı öğrencilere su ürünleri temalı hediyeler verildi. - AYDIN

İlkokul öğrencilerine balık çeşitleri ve balık tüketmenin faydaları anlatıldı
İlkokul öğrencilerine balık çeşitleri ve balık tüketmenin faydaları anlatıldı
İlkokul öğrencilerine balık çeşitleri ve balık tüketmenin faydaları anlatıldı
İlkokul öğrencilerine balık çeşitleri ve balık tüketmenin faydaları anlatıldı

Balıkçılık, Şehit, Tarım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İlkokul öğrencilerine balık çeşitleri ve balık tüketmenin faydaları anlatıldı - Son Dakika


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