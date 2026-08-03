Menteşe\'de istifa eden imamın "çöp evi" belediye tarafından temizlendi

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde Ramazan Bayramı'nda izne ayrıldıktan sonra görevine dönmeyen ve istifa ettiği öğrenilen imamın kaldığı konutun "çöp ev" haline geldiği belirlendi. Menteşe Belediyesi ekipleri evde temizlik çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 11 yıldır Derinkuyu Mahallesi Camisi'nde görev yaptığı öğrenilen M.Ö, Ramazan Bayramı'nda izne ayrıldı. Görevine dönmeyen imamın daha sonra istifa ettiği öğrenildi.

Aradan geçen sürede caminin yanında bulunan imam evinden kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, odaların çöp ve çeşitli atıklarla dolu olduğunu tespit etti. Evde bozulmuş gıda maddeleri, yiyecek ve içecek ambalajları ile çok sayıda kullanılmayan eşyanın biriktiğini gördü.

İhbarın ardından Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evde kapsamlı temizlik başlattı.