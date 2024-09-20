İmamoğlu: 'Biz Parti Devleti Değiliz, Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İmamoğlu: 'Biz Parti Devleti Değiliz, Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz'

Geniş Video İzle

Tokat'ta sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Ekrem İmamoğlu, parti ayrımcılığı yapılmadan hizmet edilmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Biz Türkiye Cumhuriyeti devletinin evlatlarıyız.' dedi.

20.09.2024 20:29  Güncelleme: 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan İmamoğlu: "Biz parti devleti değiliz"

TOKAT - Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Tokat'a gelen ve STK'larla yaptığı toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hepimizin siyasi partileri ya da üyesi olduğunuz kurumlar hizmet için aracımız. Hele hele devleti temsil eden, devletin yöneticisi olan hiç kimse bu tür ayrımı yapmaz, yapamaz. Biz parti devleti değiliz, Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz" dedi.

Tokat ziyaretleri kapsamında havayolu ile kente gelen İstanbul Büyükşehir ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentteki bir otelin konferans salonunda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmasında İmamoğlu, "Bizimle iletişim kurana elimizi uzatıyoruz, elimiz havada kalıyor. Ama biz yine uzatıyoruz. Bundan hiç vazgeçmedik. ya da bir yere gidiyoruz, makamları ziyaret ediyoruz. O makamdaki insanlar ya izinli ya raporlu oluyor. Şehirden dışarı gidiyorlar. ya Allah aşkına ben bulunduğum kamu kurumunun sahibi değilim. Siz bulunduğunuz kamu kurumunun sahibi değilsiniz. Hepimiz gelici geçiciyiz. Hepimizin siyasi partileri ya da üyesi olduğunuz kurumlar hizmet için aracımız. Hele hele devleti temsil eden, devletin yöneticisi olan hiç kimse bu tür ayrımı yapmaz, yapamaz. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarıyız. Türkiye Cumhuriyeti devletinin güçlü olması için yöneticiler hiç kimseyi birbirinden ayıramaz, ayırmamalı. O bağlamda açık söyleyeyim, kime oy vermiş, hangi etnik köken, bunlar bizim kabul edeceğimiz şeyler değildir. 'Şuna hizmet edeceğim, buna etmem.' Bunu yapan kim varsa mutlaka takipçisi oluruz. Bakın bunu yapan birisi benim de, partimin de üyesi olamaz, benim de yol arkadaşım olamaz. Çok net. Bu çok net. Bunu kabul edemeyiz. Bunu yaptığında itibar gören partiler olabilir. Bunu yaptığında ne bileyim işin başındaki liderlerin hoşuna da gidiyor olabilir. Ama biz böyle bir ahlakı terbiyeyi taşıyamayız sevgili dostlar. Biz parti devleti değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Bu kadar net" dedi.

Programa CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erden Ural, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ile STK temsilcileri katıldı.

İmamoğlu: \'Biz Parti Devleti Değiliz, Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz\'
Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Ekrem İmamoğlu, Sivil Toplum, Politika, Yerel, Yaşam, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Yerel İmamoğlu: 'Biz Parti Devleti Değiliz, Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:02 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan hakkında karar verildi
19:55 Özgür Özel, ’Mustafa Kemal’in askeriyiz’ diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen kişiye tepki gösterdi: Alın götürün kenara
19:36 Narin’in köyü ile ilgili korkunç gerçek 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi Narin'in köyü ile ilgili korkunç gerçek! 15 çocuğun ölümü soruşturmaya dahil edildi
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
10:16 Kararnamede çarpıcı detay Özel’in övdüğü valilerden 2’si merkeze çekildi Kararnamede çarpıcı detay! Özel'in övdüğü valilerden 2'si merkeze çekildi
10:13 KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS ön lisans sınavı sonuçları açıklandı
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:49 Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ’’Sevdiklerinize veda edin’’ mesajı yolladı Hizbullah ve İran 5 milyon İsrailliye ''Sevdiklerinize veda edin'' mesajı yolladı
09:36 Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı Tartışmaların odağındaki imam hatip müdürü bu kez de müdür yardımcısının kapısını kırdı
09:32 Hollanda Prensesi Amalia’nın büyük değişimi ağızları açık bıraktı Hollanda Prensesi Amalia'nın büyük değişimi ağızları açık bıraktı
09:29 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu 2030 yılından sonra yok olacak meslekler belli oldu
09:28 ABD’deki tema parkta başörtüsü nedeniyle Müslüman kadın hız treninden indirildi ABD'deki tema parkta başörtüsü nedeniyle Müslüman kadın hız treninden indirildi
09:19 Muhalefet cephesinde neler oluyor Yeni ittifak iddiaları kulisleri hareketlendirdi Muhalefet cephesinde neler oluyor? Yeni ittifak iddiaları kulisleri hareketlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 21:54:52. #1.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu: 'Biz Parti Devleti Değiliz, Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement