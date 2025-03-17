İmamoğlu, Erzincan'da Önseçim Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İmamoğlu, Erzincan'da Önseçim Çağrısı Yaptı

Geniş Video İzle

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirlemek için 23 Mart'ta yapılacak ön seçim öncesinde Erzincan'da destekçileriyle bir araya gelerek oy kullanmaya davet etti ve ülkede değişim için birleşme çağrısı yaptı.

17.03.2025 09:51  Güncelleme: 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İmamoğlu, Erzincan'da konuştu

ERZİNCAN - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim öncesinde Erzincan'da partililerle bir araya geldi.

Partisinin ön seçim çalışmaları kapsamında kente gelen İmamoğlu, Nermi Tombul Caddesi üzerinde yaptığı konuşmada, 23 Mart'ta yapacağı ön seçimde tüm partilileri oy kullanmaya davet etti.

Kullanılan oylarla ülkenin geleceğine yön verileceğini belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Haftaya güç ve yetki sizde, güçlü bir başlangıç yapacaksınız. Vereceğiniz her bir oyla memleketi bu kötü sistemin oluşturduğu belalardan kurtaracaksınız. Milleti birleştireceksiniz, kalkındıracaksınız. Devleti yeni baştan güçlü bir şekilde inşa edecek iktidar kurmak için yola çıkacaksınız. Değerli dostlar, sandıkta birleşmeye hazır mıyız? Tek bir fire vermeden Cumhuriyet Halk Partisinin bütün üyelerini sandığa davet etmeye, koşmaya hazır mıyız? Onlara kim olduğumuz göstermeye hazır mıyız? Amasız fakatsız partimize sahip çıkmaya, omuz omuza vermeye hazır mıyız? Türkiye'nin bütün muhalif partilerini hukuksuzluğa ve yolsuzluğa karşı birleştireceğiz. Ülkenin geleceğini birlikte inşa edeceğiz.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Erzincan, Politika, 23 Mart, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel İmamoğlu, Erzincan'da Önseçim Çağrısı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atılan manşetler efsane Portekiz, Kerem ve Orkun’u konuşuyor Atılan manşetler efsane! Portekiz, Kerem ve Orkun'u konuşuyor
Koç Holding ve Ford Türkiye’den çıkıyor mu Ali Koç yanıt verdi Koç Holding ve Ford Türkiye'den çıkıyor mu? Ali Koç yanıt verdi
İftara dakikalar kala baba ve oğulun acı sonu İftara dakikalar kala baba ve oğulun acı sonu
Kızlar hayatının şokunu yaşadı İstanbul’un göbeğinde pes dedirten olay Kızlar hayatının şokunu yaşadı! İstanbul'un göbeğinde pes dedirten olay
Menopoz süreci yaşam tarzına bağlı: Huzursuz bir hayat erken menopoza yol açıyor Menopoz süreci yaşam tarzına bağlı: Huzursuz bir hayat erken menopoza yol açıyor
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu
Mahsun Kırmızıgül, cenazesine gidemediği ismin mezarı başında hüngür hüngür ağladı Mahsun Kırmızıgül, cenazesine gidemediği ismin mezarı başında hüngür hüngür ağladı
ATM’lerde yeni dönem hazırlığı Çok yakında başlayabilir ATM'lerde yeni dönem hazırlığı! Çok yakında başlayabilir
İşkenceyle ölen 4 yaşındaki Melike’yle ilgili kan donduran detaylar İşkenceyle ölen 4 yaşındaki Melike'yle ilgili kan donduran detaylar
Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu Genç kadını kimse yatıştıramadı Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu! Genç kadını kimse yatıştıramadı
Kırmızı kart doğru mu Eski hakemler, maça damga vuran karar için tek görüşte birleşti Kırmızı kart doğru mu? Eski hakemler, maça damga vuran karar için tek görüşte birleşti
Kansere yakalandığını açıklamıştı Nursel Ergin en zor anlarını paylaştı Kansere yakalandığını açıklamıştı! Nursel Ergin en zor anlarını paylaştı
Askeri üniforma ile servis yapan sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası Askeri üniforma ile servis yapan sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası
Murat Ülker’den muhafazakar kesime ihanet ettiği iddiasına yanıt Murat Ülker'den muhafazakar kesime ihanet ettiği iddiasına yanıt
Bir sigara grubu daha fiyatlara zam yaptı Bir sigara grubu daha fiyatlara zam yaptı

10:12 Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu
09:48 Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu Genç kadını kimse yatıştıramadı Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu! Genç kadını kimse yatıştıramadı
08:27 Husiler: ABD’ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı
07:07 ABD’nin vurduğu Yemen’de ölü sayısı 53’e yükseldi ABD'nin vurduğu Yemen'de ölü sayısı 53'e yükseldi
17:55 New York’ta korkutan olay: 49 yaşındaki kişiyi ateşe verdiler New York'ta korkutan olay: 49 yaşındaki kişiyi ateşe verdiler
17:27 Osimhen’in bir saniye bile düşünmeden reddettiği astronomik teklif ortaya çıktı Osimhen'in bir saniye bile düşünmeden reddettiği astronomik teklif ortaya çıktı
17:22 AK Partili belediye meclis üyesinin aracına silahlı saldırı AK Partili belediye meclis üyesinin aracına silahlı saldırı
17:07 Galatasaray, Yunus Akgün ile yeni sözleşme için anlaştı Galatasaray, Yunus Akgün ile yeni sözleşme için anlaştı
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
16:45 Yerine yenisi geliyor 80 yıllık Vefa Stadı yıkılacak Yerine yenisi geliyor! 80 yıllık Vefa Stadı yıkılacak
16:28 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur
16:17 Süper Lig’e veda eden ilk takım Adana Demirspor oldu Süper Lig'e veda eden ilk takım Adana Demirspor oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 11:05:50. #7.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu, Erzincan'da Önseçim Çağrısı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.